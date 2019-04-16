Скоро 50 років: напівгола Лопес розбурхала мережу пікантним фото

Американська поп-виконавиця й акторка Дженніфер Лопес, якій через пару місяців виповниться 50 років, вкотре довела, що можна виглядати сексуально в будь-якому віці.
Вона викликала ажіотаж в Instagram пікантним знімком у відвертому купальнику, який був зроблений в рамках зйомок її нового кліпу на пісню Medicine.
"Я чула, зима близько. Дуже подобається, що нова колекція Pretty Little Thing вся біла. Вона натхненна моїм новим кліпом Medicine", – підписала зірка з відсиланням до виходу восьмого сезону "Гри престолів".
Всього за два дні спокусливий знімок, на якому вона позує верхи на роялі, набрав майже 1,5 мільйона лайків. А шанувальники засипали Джей Ло захопленими коментарями. "Королева", "Дуже гаряче", "Джей Ло виглядає завжди молодо і прекрасно".
I hear winter is coming 😂 Love that the new all white @prettylittlething collection was inspired by my new video "Medicine" ❕❕❕
Що примітно, в свої майже 50 років Лопес продовжує знімати гарячі кліпи, які захоплюють дух у шанувальників. Зірка демонструє відмінну фізичну підготовку і підтягнуте тіло. У новому кліпі Medicine вона навіть покрутилася навколо жердини.
Дженіфер Лопес
кадр з кліпу
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дженніфер Лопес офіційно заручилася зі своїм обранцем - бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара має намір зіграти весілля і для поп-зірки це буде четвертий шлюб.
Після радісної новини про заручини Лопес опублікувала знімок обручки. А пізніше викликала захват у мережі гарячим фото в купальнику.
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