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Скоро 50 років: напівгола Лопес розбурхала мережу пікантним фото

1.6тЧитати матеріал російською

Американська поп-виконавиця й акторка Дженніфер Лопес, якій через пару місяців виповниться 50 років, вкотре довела, що можна виглядати сексуально в будь-якому віці.

Вона викликала ажіотаж в Instagram пікантним знімком у відвертому купальнику, який був зроблений в рамках зйомок її нового кліпу на пісню Medicine.

"Я чула, зима близько. Дуже подобається, що нова колекція Pretty Little Thing вся біла. Вона натхненна моїм новим кліпом Medicine", – підписала зірка з відсиланням до виходу восьмого сезону "Гри престолів".

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Всього за два дні спокусливий знімок, на якому вона позує верхи на роялі, набрав майже 1,5 мільйона лайків. А шанувальники засипали Джей Ло захопленими коментарями. "Королева", "Дуже гаряче", "Джей Ло виглядає завжди молодо і прекрасно".

I hear winter is coming 😂 Love that the new all white @prettylittlething collection was inspired by my new video "Medicine" ❕❕❕

Допіс, Поширення Jennifer Lopez (@jlo)

Що примітно, в свої майже 50 років Лопес продовжує знімати гарячі кліпи, які захоплюють дух у шанувальників. Зірка демонструє відмінну фізичну підготовку і підтягнуте тіло. У новому кліпі Medicine вона навіть покрутилася навколо жердини.

Скоро 50 років: напівгола Лопес розбурхала мережу пікантним фото
Скоро 50 років: напівгола Лопес розбурхала мережу пікантним фото

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес

кадр з кліпу

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Дженніфер Лопес офіційно заручилася зі своїм обранцем - бейсболістом Алексом Родрігесом. Незабаром пара має намір зіграти весілля і для поп-зірки це буде четвертий шлюб.

Після радісної новини про заручини Лопес опублікувала знімок обручки. А пізніше викликала захват у мережі гарячим фото в купальнику.

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Особа
Дженіфер Лопес
Теги
шоу-бизнескліпфотосессія
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