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''Скорбота в очах'': Лорак здивувала шанувальників відвертим знімком

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Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників відвертим фото на якому на ній лише блискучий купальник і накидка. Користувачі мережі заявили, що вона використовує фотошоп.

Крім того, фоловери Лорак зазначили, що незважаючи на яскравий зовнішній вигляд, артистка виглядає втомленою і сумною. Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

''Скорбота в очах'': Лорак здивувала шанувальників відвертим знімком
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"Виглядаєте веселою, але скорбота в очах", "В жінці можна відфотошопити все, крім нещасних і втомлених очей", - пишуть користувачі мережі.

''Скорбота в очах'': Лорак здивувала шанувальників відвертим знімком
''Скорбота в очах'': Лорак здивувала шанувальників відвертим знімком
''Скорбота в очах'': Лорак здивувала шанувальників відвертим знімком
''Скорбота в очах'': Лорак здивувала шанувальників відвертим знімком
''Скорбота в очах'': Лорак здивувала шанувальників відвертим знімком
''Скорбота в очах'': Лорак здивувала шанувальників відвертим знімком
''Скорбота в очах'': Лорак здивувала шанувальників відвертим знімком

Раніше фанати Ані Лорак запідозрили її в депресії, оскільки останнім часом співачка часто поводиться зухвало і всіляко намагається привернути до себе увагу.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, Ані Лорак спантеличила шанувальників дивним відео, на якому показала недоречний танець під власну пісню. Артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram ролик, де рухається під композицію "Я бачила сон".

Особи
Ані ЛоракАні Лорак
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