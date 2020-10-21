Скобцева померла в один день з чоловіком, якого забрала із сім'ї

Актриса Ірина Скобцева померла в один день зі своїм чоловіком Сергієм Бондарчуком, проте з різницею в 26 років. Зірки радянського кіно не стало 20 жовтня 2020-го, а її коханого – 20 жовтня 1994-го.

Разом з чоловіком Скобцева прожила 35 років. Актриса була для режисера третьою дружиною та головною музою. Як пише видання "Вокруг ТВ", на початку їхніх стосунків ходили чутки, що жінка забрала Бондарчука із сім'ї – від актриси Інни Макарової та маленької дочки Наталії.

Відзначимо, що режисер часто запрошував Ірину зніматися в своїх кінострічках. Подружжя неодноразово з'являлося разом на екранах. У 1959 році вони одружилися, у них також є двоє дітей – Олена та Федір.

Бондарчук і Скобцева у фільмі "Серьожа". vokrug.tv

Нагадаємо, Скобцева дебютувала в кіно в 1955 році в ролі Дездемони у фільмі "Отелло". Всього вона знялася в більш ніж 70 фільмах і серіалах. Вона також відома ролями в стрічках "Я крокую по Москві", "Серьожа", "Тридцять три", "Вони воювали за Батьківщину", "Мері Поппінс, до побачення" та інші. Останньою її роботою стала роль в детективі "Небезпечні канікули" 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 вересня помер відомий російський актор, виконавець ролі Миколи Петровича в серіалі "Вороніни" Борис Клюєв. Йому було 76 років.