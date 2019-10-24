Скинув 30 кг! Популярний український співак розкрив головний секрет схуднення

Відомий український музикант, лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк поділився, як скинув 30 кілограмів.

Так, за словами артиста, його основний рецепт схуднення — більше рухатися, займатися спортом і менше їсти. Про це Бронюк розповів в інтерв'ю "Ранку з Україною" (фото до і після дивіться нижче).

"Коли у мене запитують, як називається моя дієта, кажу СМЖ — спробуйте менше жерти. Їжте все, що хочете, але трохи менше. Також займайтеся спортом. Я ось разом з дружиною тричі на тиждень відвідую тренажерний зал", — поділився артист.

Віктор Бронюк Фото: today.ua

Віктор Бронюк до і після схуднення

Зазначимо, що єдине, в чому Бронюк себе обмежує, це алкоголь. Віктор повністю відмовився від вживання спиртних напоїв і пропагує здоровий спосіб життя.

Віктор Бронюк Фото з Instagram

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка серіалу "Щасливі разом", 39-річна актриса Наталя Бочкарьова розповіла, як схудла на 60 кг за рік без дієт.

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