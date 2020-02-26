Російська гумористка, колишня дружина Євгенія Петросяна Олена Степаненко здивувала шанувальників змінами в зовнішності.
На свіжих фото помітно, що артистка сильно схудла і змінила зачіску. OBOZREVATEL пропонує поглянути, як змінилася Олена Степаненко після розлучення з чоловіком і як вона виглядала в молодості.
Олена Степаненко
Так, 66-річна Олена Степаненко після розлучення з Євгеном Петросяном довго була в тіні і навіть не давала інтерв'ю. Але зараз вона не тільки почала спілкуватися з пресою, але й активно виступає.
Колега артистки пародист Сергій Дроботенко опублікував в Instagram їхнє свіже спільне фото.
Він зазначив, що знаходиться на зйомках з "красивою жінкою і блискучою актрисою", а також назвав гумористку людиною, з якою завжди тепло.
Взагалі обіцяного три роки чекають ... Я вклався за два 😂 На зйомці з красивою жінкою і блискучої актрисою. Людина, з яким завжди тепло ... Нарешті- то подарував свою книгу. Іноді і жінки отримують подарунки на 23 лютого ... 😘👛👓👒🧤 # книга # подарунок # жінка # 8марта # деньподругзащітніковотечества
На фотографії помітно, що Степаненко сильно змінилася. Вона дуже схудла і змінила зачіску, обличчя артистки виглядає молодшим.
За даними "Комсомольської правди", після розлучення з Петросяном Олена Степаненко скинула 46 кілограмів.
Крім того, деякі вважають, що артистка зробила ще одну пластичну операцію.
Олена Степаненко після схуднення
instagram.com/morecelebrities.ru
Олена Степаненко після схуднення
Олена Степаненко після схуднення
Олена Степаненко після схуднення
Олена Степаненко після схуднення
Так Степаненко виглядала до розлучення з Євгеном Петросяном:
Олена Степаненко до схуднення
Олена Степаненко до схуднення
Олена Степаненко до схуднення
Олена Степаненко до схуднення
instagram.com/krivoezerkalo
А так Олена Степаненко виглядала в молодості:
Олена Степаненко і Євген Петросян в молодості
instagram.com/ryazanov.sergei
Олена Степаненко в молодості
instagram.com/petrosyanevgeny
Олена Степаненко в молодості
Як відомо, 74-річний Євген Петросян був другим чоловіком Олени Степаненко. Вони познайомилися 1979 року, а одружилися в 1985-му.
Олена Степаненко і Євген Петросян
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні 2018 року з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада 2018 року суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня 2019 року росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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