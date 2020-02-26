Російська гумористка, колишня дружина Євгенія Петросяна Олена Степаненко здивувала шанувальників змінами в зовнішності.

На свіжих фото помітно, що артистка сильно схудла і змінила зачіску. OBOZREVATEL пропонує поглянути, як змінилася Олена Степаненко після розлучення з чоловіком і як вона виглядала в молодості.

Олена Степаненко Pinterest

Так, 66-річна Олена Степаненко після розлучення з Євгеном Петросяном довго була в тіні і навіть не давала інтерв'ю. Але зараз вона не тільки почала спілкуватися з пресою, але й активно виступає.

Колега артистки пародист Сергій Дроботенко опублікував в Instagram їхнє свіже спільне фото.

Він зазначив, що знаходиться на зйомках з "красивою жінкою і блискучою актрисою", а також назвав гумористку людиною, з якою завжди тепло.

На фотографії помітно, що Степаненко сильно змінилася. Вона дуже схудла і змінила зачіску, обличчя артистки виглядає молодшим.

За даними "Комсомольської правди", після розлучення з Петросяном Олена Степаненко скинула 46 кілограмів.

Крім того, деякі вважають, що артистка зробила ще одну пластичну операцію.

Олена Степаненко після схуднення instagram.com/morecelebrities.ru

Олена Степаненко після схуднення Pinterest

Олена Степаненко після схуднення Pinterest

Олена Степаненко після схуднення Pinterest

Олена Степаненко після схуднення Pinterest

Так Степаненко виглядала до розлучення з Євгеном Петросяном:

Олена Степаненко до схуднення Pinterest

Олена Степаненко до схуднення Pinterest

Олена Степаненко до схуднення Pinterest

Олена Степаненко до схуднення instagram.com/krivoezerkalo

А так Олена Степаненко виглядала в молодості:

Олена Степаненко і Євген Петросян в молодості instagram.com/ryazanov.sergei

Олена Степаненко в молодості instagram.com/petrosyanevgeny

Олена Степаненко в молодості Pinterest

Як відомо, 74-річний Євген Петросян був другим чоловіком Олени Степаненко. Вони познайомилися 1979 року, а одружилися в 1985-му.

Олена Степаненко і Євген Петросян Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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