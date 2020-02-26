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26 лютого • оновлено в 21:23
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Скинула 45 кг, змінила зачіску: після розлучення з Петросяном Олена Степаненко сильно змінилася

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Російська гумористка, колишня дружина Євгенія Петросяна Олена Степаненко здивувала шанувальників змінами в зовнішності.

На свіжих фото помітно, що артистка сильно схудла і змінила зачіску. OBOZREVATEL пропонує поглянути, як змінилася Олена Степаненко після розлучення з чоловіком і як вона виглядала в молодості.

Олена Степаненко

Олена Степаненко

Pinterest

Так, 66-річна Олена Степаненко після розлучення з Євгеном Петросяном довго була в тіні і навіть не давала інтерв'ю. Але зараз вона не тільки почала спілкуватися з пресою, але й активно виступає.

Колега артистки пародист Сергій Дроботенко опублікував в Instagram їхнє свіже спільне фото.

Він зазначив, що знаходиться на зйомках з "красивою жінкою і блискучою актрисою", а також назвав гумористку людиною, з якою завжди тепло.

На фотографії помітно, що Степаненко сильно змінилася. Вона дуже схудла і змінила зачіску, обличчя артистки виглядає молодшим.

За даними "Комсомольської правди", після розлучення з Петросяном Олена Степаненко скинула 46 кілограмів.

Крім того, деякі вважають, що артистка зробила ще одну пластичну операцію.

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

instagram.com/morecelebrities.ru

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

Pinterest

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

Pinterest

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

Pinterest

Олена Степаненко після схуднення

Олена Степаненко після схуднення

Pinterest

Так Степаненко виглядала до розлучення з Євгеном Петросяном:

Олена Степаненко до схуднення

Олена Степаненко до схуднення

Pinterest

Олена Степаненко до схуднення

Олена Степаненко до схуднення

Pinterest

Олена Степаненко до схуднення

Олена Степаненко до схуднення

Pinterest

Олена Степаненко до схуднення

Олена Степаненко до схуднення

instagram.com/krivoezerkalo

А так Олена Степаненко виглядала в молодості:

Олена Степаненко і Євген Петросян в молодості

Олена Степаненко і Євген Петросян в молодості

instagram.com/ryazanov.sergei

Олена Степаненко в молодості

Олена Степаненко в молодості

instagram.com/petrosyanevgeny

Олена Степаненко в молодості

Олена Степаненко в молодості

Pinterest

Як відомо, 74-річний Євген Петросян був другим чоловіком Олени Степаненко. Вони познайомилися 1979 року, а одружилися в 1985-му.

Олена Степаненко і Євген Петросян

Олена Степаненко і Євген Петросян

Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Аліна Мельник
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
Теги
пластична хірургія схуднення актриса шоу-бизнес шоу зірки Відносини скандали розлучення
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