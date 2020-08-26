Скільки зірки заробляють в Instagram: названо доходи Собчак, Тодоренко та інших

Названо вражаючі доходи російських зірок в Instagram. Лідером стала телеведуча і блогерка Ксенія Собчак, яка заробила в соціальній мережі майже 1,5 млн доларів за рік (при кількості фоловерів 7,7 млн).

На другому місці опинилася російська співачка Поліна Гагаріна, має 8,4 млн пыдписників і заробила 0,89 млн, пише Forbes.

Також в список найбільш високооплачуваних зірок в Instagram потрапили блогери Іда Галич (7,1 млн фоловерів і 0,85 млн доларів доходу), телеведуча Ксенія Бородіна (15,4 млн фоловерів і дохід в 0,77 млн доларів), Настя Івлєєва (17,7 млн підписників, дохід – 0,61 млн доларів) та інші.

Відзначимо, українка Регіна Тодоренко, яка наразі проживає в Росії, заробила в Instagram 0,6 млн доларів при кількості підписників 8,6 млн. Приблизно стільки ж на рекламі в соціальній мережі заробили співачка Олена Темнікова і спортсмен Хабіб Нурмагомедов. У рейтинг також потрапили Рита Дакота і Єгор Крід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був озвучений гонорар Насті Івлєєвої в проекті "Орел і Решка". Так, за зйомки однієї програми російській блогерці платять 400 тисяч рублів (145 тисяч гривень). Якщо в новому сезоні буде 20 серій, то Анастасія може заробити 18 млн рублів (6,5 млн гривень).