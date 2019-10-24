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24 жовтня • оновлено в 09:20
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Стало відомо, скільки заробляє королева Єлизавета II

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Журналісти порахували скільки заробляє королева Єлизавета II та інші члени королівської сім'ї.

Стан королеви оцінюється в 1,6 мільярда фунтів. Вона є власником відразу кількох історичних палаців і заміських резиденцій, пише The Sun.

Королівська сім'я

Королівська сім'я

Chris Allerto

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На другому місці опинився принц Чарльз. Спадкоємець британського престолу володіє відразу декількома компаніями і його стан оцінюється в 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Принц Чарльз

Принц Чарльз

teleprogramma.pro

Замикає трійку лідерів син королеви принц Ендрю, на банківських рахунках якого журналісти знайшли 57 мільйонів фунтів.

Принц Ендрю

Принц Ендрю

kommersant.uk

Принци Вільям і Гаррі мають приблизно однакові накопичення - близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів у кожного.

Принци Вільям і Гаррі

Принци Вільям і Гаррі

hellomagazine.com

Стан Кейт Міддлтон оцінюється в 8 мільйонів фунтів стерлінгів, а Меган Маркл в 6, причому половину від цієї суми герцогиня Сассекська заробила ще будучи актрисою.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

ВокругТВ

Як раніше писав OBOZREVATEL, Принц Гаррі подав до суду на власників двох таблоїдів – The Sun і Daily Mirror. Інформацію про те, що він "оголосив війну" пресі через незаконне перехоплення голосових повідомлень з телефону, підтвердив Букінгемський палац.

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Особи
Меган Маркл принц Гаррі принц Вільям принц Чарльз Єлизавета II
Місце
Великобританія
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