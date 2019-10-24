Стало відомо, скільки заробляє королева Єлизавета II

Журналісти порахували скільки заробляє королева Єлизавета II та інші члени королівської сім'ї.
Стан королеви оцінюється в 1,6 мільярда фунтів. Вона є власником відразу кількох історичних палаців і заміських резиденцій, пише The Sun.
Королівська сім'я
Chris Allerto
На другому місці опинився принц Чарльз. Спадкоємець британського престолу володіє відразу декількома компаніями і його стан оцінюється в 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
Принц Чарльз
teleprogramma.pro
Замикає трійку лідерів син королеви принц Ендрю, на банківських рахунках якого журналісти знайшли 57 мільйонів фунтів.
Принц Ендрю
kommersant.uk
Принци Вільям і Гаррі мають приблизно однакові накопичення - близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів у кожного.
Принци Вільям і Гаррі
hellomagazine.com
Стан Кейт Міддлтон оцінюється в 8 мільйонів фунтів стерлінгів, а Меган Маркл в 6, причому половину від цієї суми герцогиня Сассекська заробила ще будучи актрисою.
Кейт Міддлтон і Меган Маркл
ВокругТВ
Як раніше писав OBOZREVATEL, Принц Гаррі подав до суду на власників двох таблоїдів – The Sun і Daily Mirror. Інформацію про те, що він "оголосив війну" пресі через незаконне перехоплення голосових повідомлень з телефону, підтвердив Букінгемський палац.
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