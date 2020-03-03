Скільки заробила блогерка Діденко на шоу після смерті чоловіка: оприлюднена сума

Скандальна російська блогерка Катерина Діденко, яка втратила на вечірці з нагоди її дня народження чоловіка й двох друзів, отримала майже 1,5 мільйона рублів за участь у шоу "Пусть говорят".

Про це повідомляє Telegram-канал "Не вырубить".

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"Перший канал вкотре перекупив гарячого героя у другого. Як порівняти з тою, що буцімто народила від рудого Іванушки, удвічі з гаком дешевше. Другий канал, а ви на колінах постояти перед скорботною вдовою не пробували? Вдова наплакала на 1,4 млн. рублів. За такий гонорар вся редакція другого повинна стояти на колінах", – йдеться в повідомленні.

Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечна Ревізорро", ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження у банному комплексі в Москві.

Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина та двох друзів.

Після трагедії Діденко нарвалася на критику користувачів за те, що виставляє в соцмережах фотографії своєї скорботної свекрухи, а також хвалиться тим, що її мама, наче нічого не трапилося, теж проводить час у телефоні.

Компанія російської блогерки Катерини Діденко, день народження якої закінчився загибеллю трьох людей через хімічну реакцію сухого льоду з водою в басейні, і раніше захоплювалася дивними експериментами.

Стало відомо, що чоловіка скандальної блогерки Валентина, який загинув через використання сухого льоду на вечірці, попереджали, що речовина може бути небезпечною.

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