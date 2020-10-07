Скільки заплатила Рудковська сурогатній матері за народження дитини: приголомшливі цифри

Російська телезірка і продюсерка, дружина фігуриста Євгена Плющенка Яна Рудковська нібито заплатила майже 5 млн доларів за послуги сурогатної матері, яка народила їм молодшого сина – Арсенія.

За словами інсайдерів, ця жінка не вперше надає послуги сурогатного материнства для російського бомонду. Про це пише Telegram-канал "Звездач", посилаючись на власні джерела.

У повідомленні наголошується, що в період вагітності біологічна мати Арсенія Плющенка була на повному забезпеченні Яни та Євгенія. За кілька місяців до пологів її поселили в будинок до Плющенків, забезпечили висококласними медпослугами і повністю застрахували.

Рудковська і Плющенко заплатили сурогатній матері майже $5 млн. Газета. Ру

Зазначимо, на новонароджену дитину Яна Рудковська і Євген Плющенко також витрачають чимало грошей. Зокрема, в мережі з'явилися фото, на яких Рудковська гуляє з візочком бренду Dior, що спровокувало ажіотаж серед користувачів. За деякими даними, вартість візочка досягає 500 тис. рублів (понад 180 тис. грн).

Рудковська показала візок від Dior, який купили для молодшого сина. Instagram Яни Рудковської

Яна Рудковська і Євген Плющенко почали зустрічатися в 2007 році, а в 2009-му – одружилися. Пара виховує двох синів. Старший – Олександр – народився в січні 2013 року, громадськості він відомий як Гном Гномич. Молодший – Арсеній – з'явився на світ 25 вересня 2020 року. Також у Рудковської є двоє дітей від першого шлюбу: 19-річний Андрій та 18-річний Микола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Леонардо Ді Капріо вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Каміллою Морроне. За словами інсайдерів, жінка поки перебуває на перших місяцях вагітності.