Скільки заплатила Рудковська сурогатній матері за народження дитини: приголомшливі цифри

Російська телезірка і продюсерка, дружина фігуриста Євгена Плющенка Яна Рудковська нібито заплатила майже 5 млн доларів за послуги сурогатної матері, яка народила їм молодшого сина – Арсенія.

За словами інсайдерів, ця жінка не вперше надає послуги сурогатного материнства для російського бомонду. Про це пише Telegram-канал "Звездач", посилаючись на власні джерела.

У повідомленні наголошується, що в період вагітності біологічна мати Арсенія Плющенка була на повному забезпеченні Яни та Євгенія. За кілька місяців до пологів її поселили в будинок до Плющенків, забезпечили висококласними медпослугами і повністю застрахували.

Зазначимо, на новонароджену дитину Яна Рудковська і Євген Плющенко також витрачають чимало грошей. Зокрема, в мережі з'явилися фото, на яких Рудковська гуляє з візочком бренду Dior, що спровокувало ажіотаж серед користувачів. За деякими даними, вартість візочка досягає 500 тис. рублів (понад 180 тис. грн).

Яна Рудковська і Євген Плющенко почали зустрічатися в 2007 році, а в 2009-му – одружилися. Пара виховує двох синів. Старший – Олександр – народився в січні 2013 року, громадськості він відомий як Гном Гномич. Молодший – Арсеній – з'явився на світ 25 вересня 2020 року. Також у Рудковської є двоє дітей від першого шлюбу: 19-річний Андрій та 18-річний Микола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Леонардо Ді Капріо вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Каміллою Морроне. За словами інсайдерів, жінка поки перебуває на перших місяцях вагітності.