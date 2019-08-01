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Скільки витрачає турист на відпочинок в Туреччині: названі цифри

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У Туреччина, яка є одним з найпопулярніших курортів серед українців, назвали середню суму, яку витрачає турист в країні за період відпочинку.

За даними Інституту статистики Туреччини (TÜİK), в середньому іноземний турист витрачає в країні 607 доларів, представники турецької діаспори – 766 доларів за період перебування. В середньому витрати для туриста становлять 625 доларів, пише "Укрінформ".

В цілому, доходи Туреччини в сфері туризму за останні 3 місяці зросли на 13,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, це становить майже 8 млрд доларів.

Скільки витрачає турист на відпочинок в Туреччині: названі цифри

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Відзначається, що 87,8% доходу склали витрати іноземних туристів. Інші 12,2% припали на частку турецьких громадян, які живуть за кордоном.

На турпакети туристи витратили близько 2,4 млрд доларів, на особисті витрати – 5,5 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше готелі на популярних серед туристів курортах Туреччини знизили вартість проживання на 20%, тому що не вистачає відпочиваючих.

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Місце
Туреччина
Теги
подорожі Туреччина
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