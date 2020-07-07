Скільки коштувало лікування Анастасії Заворотнюк: названо величезну суму
Лікування російської актриси Анастасії Заворотнюк від важкого онкологічного захворювання – гліобластоми – коштувало близько 12 мільйонів рублів.
Таку інформацію поширили російські ЗМІ, нібито цитуючи слова друзів сім'ї Заворотнюк. Наразі артиску виписали з клініки і вона знаходиться у власному особняку в Підмосков'ї, пише "Рамблер".
За версією ЗМІ, чоловік Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов, витратив приблизно 12 мільйонів рублів за весь час хвороби дружини, зокрема, два мільйони рублів коштувало її лікування в Центральній клінічній лікарні (ЦКБ) управління справами президента Росії в Москві.
"Кажуть, фігурист продав квартиру в Ялті, щоб оплачувати лікування, а на всі питання про фінансову допомогу незмінно відповідав: "Нічого не потрібно", – повідомляли джерела, проте пізніше інформацію про продаж квартири спростували.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.