Скільки коштувало лікування Анастасії Заворотнюк: названо величезну суму

Єва Романова Люди 09:33, 7.07.2020 Оновлено: 10:02, 7.07.2020

Лікування російської актриси Анастасії Заворотнюк від важкого онкологічного захворювання – гліобластоми – коштувало близько 12 мільйонів рублів.

Таку інформацію поширили російські ЗМІ, нібито цитуючи слова друзів сім'ї Заворотнюк. Наразі артиску виписали з клініки і вона знаходиться у власному особняку в Підмосков'ї, пише "Рамблер".

За версією ЗМІ, чоловік Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов, витратив приблизно 12 мільйонів рублів за весь час хвороби дружини, зокрема, два мільйони рублів коштувало її лікування в Центральній клінічній лікарні (ЦКБ) управління справами президента Росії в Москві.

Анастасія Заворотнюк проходить лікування від раку
NEWS.am STYLE

"Кажуть, фігурист продав квартиру в Ялті, щоб оплачувати лікування, а на всі питання про фінансову допомогу незмінно відповідав: "Нічого не потрібно", – повідомляли джерела, проте пізніше інформацію про продаж квартири спростували.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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