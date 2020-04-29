Скільки Тодоренко втратила грошей через скандал: названа приголомшлива сума

РосЗМІ підрахували, що телеведуча Регіна Тодоренко в зв'язку зі скандалом через своє висловлювання про домашнє насильство може втратити до 40% всіх своїх доходів.

Зокрема, про це пише видання Sobesednik.ru.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Так, повідомляється, що у зв'язку з тим, що компанія PepsiCo припинила співпрацю з Регіною, зірка не буде рекламувати сік J7. Відомо, що PepsiCo мали заплатити Тодоренко 19 мільйонів рублів.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Крім того, повідомляється, що зараз Регіна посідає другий рядок у рейтингу Forbes, який присвячений блогерам в Instagram. За підрахунками, її сторінка в соцмережі приносить Тодоренко майже 860 тисяч доларів на рік. Однак після того як телеведуча висловилася в інтерв'ю, її доходи можуть скоротитися. Як пише видання, Регіна може втратити до 40% всіх своїх доходів.

Регіна Тодоренко Instagram @reginatodorenko

Раніше OBOZREVATEL розповів, як постраждала Регіна Тодоренко після своїх скандальних висловлювань про домашнє насильство. Подробиці читайте тут.

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