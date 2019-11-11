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11 листопада • оновлено в 07:45
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"Скільки сексу": російська співачка показала пишні груди без білизни

1.6т Читати матеріал російською

Російська співачка і екс-учасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна, якій приписують роман з продюсером Максом Фадєєвим, засвітила пишні груди.

Так, на нових фото, якими знаменитість поділилася в Instagram, Ольга позує в коротенькому топі, який оголив апетитні форми.

"Скільки сексу": російська співачка показала пишні груди без білизни

Інстаграм

Новини
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Під знімком Серябкіна зізналася, що нарешті вирішила остаточно попрощатися з усім, що пов'язує її з групою Serebro, і змінила ім'я в соцмережі:

"Знаю, що це було максимально довго. Через складності. Ніки забивають і навіть якщо не юзают, то вилучити їх іноді неможливо. Але головне – все вийшло. Начебто дрібниця, але я така щаслива зараз. Мій символ нового шляху".

"Скільки сексу": російська співачка показала пишні груди без білизни

Інстаграм

"Скільки сексу": російська співачка показала пишні груди без білизни

Інстаграм

Втім, шанувальників зірки зацікавили не стільки зміни в житті співачки, а її сексуальні форми:

"Скільки сексу": російська співачка показала пишні груди без білизни
"Скільки сексу": російська співачка показала пишні груди без білизни
"Скільки сексу": російська співачка показала пишні груди без білизни
"Скільки сексу": російська співачка показала пишні груди без білизни

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна спантеличила шанувальників розповнілий фігурою в прозорій сукні, крізь яке було видно її трусики.

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Особа
Ольга Серябкіна
Місце
Росія
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