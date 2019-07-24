Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку

1.4т Читати матеріал російською

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін показав, як проводить вікенд зі своєю обраницею — Дашею Квіткова.

Відповідними знімками з відпочинку в Єгипті він поділився на своїй сторінці в Instagram. На них Добрінин позував з оголеним торсом в обіймах коханої, яка була у відвертому купальнику.

"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку

Микита Добрінин і Даша Квіткова

Фото з Instagram

"Мені подобається, як ми проводимо тут час: вранці дивимося на найяскравіших риб в морі, потім тюленів біля басейну весь день і будуємо плани. Скоро повернемося до Києва, я проведу кілька важливих концертів і знову можна в подорож вирушати", — написав Добрінин.

"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку

Микита Добрінин і Даша Квіткова

Фото з Instagram

"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку

Микита Добрінин і Даша Квіткова

Фото з Instagram

Новини
"Дивиться, як на дурненьку": Каменських потішила постільним фото з Потапом

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Микити. Вони засипали пару компліментами.

"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку
"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку
"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку
"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку
"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення шоу "Холостяк-9" головні герої тримали кілька днів інтригу з приводу відносин. Фанати знайшли підтвердження, що переможниця Квіткова після проекту зустрічається з Микитою.

"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку

Микита Добрінин і Даша Квіткова

Фото з Instagram

На пост-шоу герої все ж підтвердили чутки, що досі разом. Вони зізналися, що перший час після зйомок було важко, тому що їм доводилося ховатися, поки шоу не вийшло на екрани. Квіткова скаржилася, що ходила всюди в капюшоні, а на публіці повинна була приховувати свої почуття.

Нещодавно Квіткова показала тату на інтимному місці у вигляді троянди, яка є символом проекту. 12 липня парочка була присутня на відкритті 10-го міжнародного кінофестивалю в Одесі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Микита Добринін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel