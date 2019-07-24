"Скільки сексу": Добринін і Квіткова виклали гарячі фото з відпочинку

Головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін показав, як проводить вікенд зі своєю обраницею — Дашею Квіткова.

Відповідними знімками з відпочинку в Єгипті він поділився на своїй сторінці в Instagram. На них Добрінин позував з оголеним торсом в обіймах коханої, яка була у відвертому купальнику.

Микита Добрінин і Даша Квіткова Фото з Instagram

"Мені подобається, як ми проводимо тут час: вранці дивимося на найяскравіших риб в морі, потім тюленів біля басейну весь день і будуємо плани. Скоро повернемося до Києва, я проведу кілька важливих концертів і знову можна в подорож вирушати", — написав Добрінин.

Микита Добрінин і Даша Квіткова Фото з Instagram

Микита Добрінин і Даша Квіткова Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації Микити. Вони засипали пару компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення шоу "Холостяк-9" головні герої тримали кілька днів інтригу з приводу відносин. Фанати знайшли підтвердження, що переможниця Квіткова після проекту зустрічається з Микитою.

Микита Добрінин і Даша Квіткова Фото з Instagram

На пост-шоу герої все ж підтвердили чутки, що досі разом. Вони зізналися, що перший час після зйомок було важко, тому що їм доводилося ховатися, поки шоу не вийшло на екрани. Квіткова скаржилася, що ходила всюди в капюшоні, а на публіці повинна була приховувати свої почуття.

Нещодавно Квіткова показала тату на інтимному місці у вигляді троянди, яка є символом проекту. 12 липня парочка була присутня на відкритті 10-го міжнародного кінофестивалю в Одесі.

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