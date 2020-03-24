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24 березня • оновлено в 12:33
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Скільки Самойлова може заробити на скандалі з Джиганом: названа вражаюча сума

1.4т
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У разі розлучення з українським репером Джиганом, який оскандалився через наркозалежність, його дружина Оксана Самойлова має право на більшу частину спільного майна.

Про це виданню 5 канал розповіла адвокатка Катерина Духіна.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Так, примітно, що в мережі розділилися думки з приводу ситуації, в якій зараз опинилися Самойлова та Джиган. Одні шанувальники співчувають Оксані, інші ж, навпаки, вважають, що скандал в зірковому сімействі був вигідний подружжю.

Наприклад, зараз репер записує новий альбом, а Самойлова збирається запускати власну косметичну лінію.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @samoylovaoxana

Втім, якщо Оксана все-таки зважиться розлучитися з чоловіком, на думку адвокатки, вона зможе непогано на цьому заробити.

Так, Духіна повідомляє, що сім'я володіє особняком у елітному підмосковному селищі, в їх розпорядженні кілька автомобілів преміум-класу, а дохід репера досягає 60 мільйонів рублів на рік. У разі розірвання шлюбу Самойлова зможе відсудити більшу частину спільного майна.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @samoylovaoxana

Крім того, за десять років спільного життя жінці вдалося розвинути інтернет-магазин і створити власний бренд одягу.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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