"Скільки розпусти!" Доньку Деппа застукали з коханим на яхті

Доньку голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз застукали папараці з коханим, 23-річним актором Тіматі Шаламе на яхті.
Фотографії закоханої пари, де вони палко цілувалися і обіймалися, були опубліковані у мережі. Зазначимо, що Лілі відпочивала на яхті у леопардовому купальнику, а Тіматі – у помаранчевих шортах.
Лілі-Роуз Депп
Фото з Instagram
Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе застукали папараці
Фото з Instagram
Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе цілуються
Фото з Instagram
Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе відпочивають на яхті
Фото з Instagram
Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе проводять час разом
Фото з Instagram
Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе відпочивають із друзями
Фото з Instagram
Шанувальники бурхливо відреагували на спільні знімки знаменитостей. Деякі навіть написали, що вони занадто розпусні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілі-Роуз Депп знялася топлес для обкладинки журналу V Magazine.
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