"Скільки розпусти!" Доньку Деппа застукали з коханим на яхті

Доньку голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз застукали папараці з коханим, 23-річним актором Тіматі Шаламе на яхті.

Фотографії закоханої пари, де вони палко цілувалися і обіймалися, були опубліковані у мережі. Зазначимо, що Лілі відпочивала на яхті у леопардовому купальнику, а Тіматі – у помаранчевих шортах.

Лілі-Роуз Депп Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе застукали папараці Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе цілуються Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе відпочивають на яхті Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе проводять час разом Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе відпочивають із друзями Фото з Instagram

Шанувальники бурхливо відреагували на спільні знімки знаменитостей. Деякі навіть написали, що вони занадто розпусні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілі-Роуз Депп знялася топлес для обкладинки журналу V Magazine.

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