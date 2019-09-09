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10 вересня • оновлено в 06:52
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"Скільки розпусти!" Доньку Деппа застукали з коханим на яхті

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Доньку голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз застукали папараці з коханим, 23-річним актором Тіматі Шаламе на яхті.

Фотографії закоханої пари, де вони палко цілувалися і обіймалися, були опубліковані у мережі. Зазначимо, що Лілі відпочивала на яхті у леопардовому купальнику, а Тіматі – у помаранчевих шортах.

Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп

Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе застукали папараці

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе застукали папараці

Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе цілуються

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе цілуються

Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе відпочивають на яхті

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе відпочивають на яхті

Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе проводять час разом

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе проводять час разом

Фото з Instagram

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе відпочивають із друзями

Лілі-Роуз Депп і Тіматі Шаламе відпочивають із друзями

Фото з Instagram

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Шанувальники бурхливо відреагували на спільні знімки знаменитостей. Деякі навіть написали, що вони занадто розпусні.

"Скільки розпусти!" Доньку Деппа застукали з коханим на яхті
"Скільки розпусти!" Доньку Деппа застукали з коханим на яхті
"Скільки розпусти!" Доньку Деппа застукали з коханим на яхті
"Скільки розпусти!" Доньку Деппа застукали з коханим на яхті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілі-Роуз Депп знялася топлес для обкладинки журналу V Magazine.

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Лілі-Роуз Депп Джонні Депп
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