Скільки Пугачова й Галкін витрачають на виховання дітей: названа вражаюча сума

РосЗМІ з'ясували, що російська співачка Алла Пугачова й шоумен Максим Галкін витрачають на виховання своїх дітей – 6-річних Лізи та Гаррі – більше півмільйона рублів на місяць.

Про це пише видання Starhit.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Instagram @maxgalkinru

Так, повідомляється, що Ліза та Гаррі вчаться в елітному навчальному закладі, де їм викладають дві іноземні мови, балет і хоровий спів. Вартість навчання складає 195 тисяч рублів на місяць за кожну дитину.

Також зараз у кожного з близнюків є свій викладач французької, оклад яких – 100 тисяч в місяць.

Алла Пугачова з дітьми Instagram @maxgalkinru

Крім того, Галкін і Пугачова регулярно тішать своїх дітей розкішними подарунками, серед яких залізниця, ляльковий будиночок, електрокари, на яких можна роз'їжджати територією котеджу зірок.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що син Максима Галкіна і Алли Пугачової Гаррі спародіював композитора і співака Ігоря Ніколаєва.