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15 квітня • оновлено в 12:56
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Скільки Пугачова й Галкін витрачають на виховання дітей: названа вражаюча сума

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РосЗМІ з'ясували, що російська співачка Алла Пугачова й шоумен Максим Галкін витрачають на виховання своїх дітей – 6-річних Лізи та Гаррі – більше півмільйона рублів на місяць.

Про це пише видання Starhit.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Так, повідомляється, що Ліза та Гаррі вчаться в елітному навчальному закладі, де їм викладають дві іноземні мови, балет і хоровий спів. Вартість навчання складає 195 тисяч рублів на місяць за кожну дитину.

Також зараз у кожного з близнюків є свій викладач французької, оклад яких – 100 тисяч в місяць.

Алла Пугачова з дітьми

Алла Пугачова з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Крім того, Галкін і Пугачова регулярно тішать своїх дітей розкішними подарунками, серед яких залізниця, ляльковий будиночок, електрокари, на яких можна роз'їжджати територією котеджу зірок.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що син Максима Галкіна і Алли Пугачової Гаррі спародіював композитора і співака Ігоря Ніколаєва.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Ліза Галкіна Гаррі Галкин
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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