"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася новим селфі і нарвалася на критику.

Так, знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак Instagram @anilorak

На фото Лорак сфотографувала своє обличчя зблизька, продемонструвавши яскравий макіяж.

Втім, багато шанувальників розкритикували фотографію співачки. На їхню думку, з кожним новим знімком Ані стає вся складніше впізнати. Крім того, користувачі зазначають, що артистка втратила індивідуальність.

"Якби не було підписано, що Ані Лорак, не впізнала б", "Ви красива і без фотошопу. А так всі на одне обличчя", "Індивідуальність взагалі втратила", "Скільки фільтрів!", "Цікаво, скільки пластики вже зроблено?", – обурювалися підписники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ведучий шоу "Модний вирок" Олександр Васильєв розкритикував стиль української співачки Ані Лорак.

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