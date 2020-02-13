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13 лютого • оновлено в 14:49
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"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників

3.3т
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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася новим селфі і нарвалася на критику.

Так, знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

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На фото Лорак сфотографувала своє обличчя зблизька, продемонструвавши яскравий макіяж.

Втім, багато шанувальників розкритикували фотографію співачки. На їхню думку, з кожним новим знімком Ані стає вся складніше впізнати. Крім того, користувачі зазначають, що артистка втратила індивідуальність.

"Якби не було підписано, що Ані Лорак, не впізнала б", "Ви красива і без фотошопу. А так всі на одне обличчя", "Індивідуальність взагалі втратила", "Скільки фільтрів!", "Цікаво, скільки пластики вже зроблено?", – обурювалися підписники.

"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників
"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників
"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників
"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників
"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників
"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників
"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників
"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників
"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників
"Скільки пластики зроблено?" Нове фото Лорак збентежило шанувальників

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ведучий шоу "Модний вирок" Олександр Васильєв розкритикував стиль української співачки Ані Лорак.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Да Лорак нормально выглядит. Вон недавно Кароль вокруг Дан Балана скакала, и корчила из себя роковую женщину. Вот уж где жуть то была. Глазки все меньше, губешки вывернулись наружу, и все та же маска Джокера на морде лица нарисована. Так что, Дан Балану остается только посочувствовать, хотя он пока на таку неземну красоту смотря - вздрагивает, но пока еще не заикается. Или пока не сильно.
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