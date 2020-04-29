Скільки Муценієце може заробити на скандалі з Прилучним: росЗМІ назвали суму
Доходи російської актриси Агати Муценієце можуть значно вирости в зв'язку зі скандалом з чоловіком Павлом Прилучним.
Про це пише видання "Комсомольская правда".
Так, повідомляється, що завдяки своєму Instagram Агаті вже вдалося заробити два мільйони рублів.
"У Instagram у Муценієце вже близько двох мільйонів підписників, тому я оцінюю рекламу в її блозі в районі 150 – 200 тисяч рублів за пост. І 100 тисяч рублів за stories. Актриса вже відрекомендувала підписникам планшет, сирний десерт, пилосос, сік, парфум, косметику. Так що реклама в Instagram принесла їй близько 2 млн рублів. Після коронавірусу її заробітки напевно виростуть. Рекламний ринок зараз просів, але потім сімейна драма Агати приверне ще більше замовників", – говорить зірковий агент Вадим Кормільцин.
Крім того, агент переконаний, що завдяки скандалу актриса змогла розкрутити свій YouTube-канал:
"У неї росте число підписників на YouTube-каналі. Агата зняла для свого каналу відео "Будні розлученої". І відразу мільйон переглядів! Головне, на чому заробляють відеоблогери, – реклама. Якщо градус скандалу не вщухне, з'являться рекламодавці, і Агата буде заробляти в YouTube чималі гроші".
У свою чергу, кінопродюсер Марк Рудінштейн не виключає того, що скандал був придуманий для телебачення:
"Я думаю, вони не розлучаться. Судіть самі: Агата каже, що її побив чоловік, і в той же час з'являється в ефірі дитячого "Голосу". Якщо жінку чоловік побив, вона навряд чи поїде на роботу, вона скоріше в лікарню піде. Я давно Пашу знаю. Він не з тих людей, хто підніме руку на жінку. Упевнений, що ця історія на його кар'єрі погано не відіб'ється, народ у нас любить спостерігати за сімейною санта-барбарою. Може, все це було задумано для телебачення. Я пройшов через ток-шоу, знаю, що багато історій там зрежисовані. Їм з Агатою за одну програму не менш мільйону дали б. Кожному".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце, яка нещодавно повідомила, що її чоловік, актор Павло Прилучний, підняв на неї руку, опублікувала зворушливий вірш, в якому звернулася до артиста.