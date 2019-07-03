"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками відвертими фото. Їх відразу ж розкритикували в мережі.

Так, знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в леопардовому купальнику, продемонструвавши свою "п'яту точку".

"Дика", — лаконічно підписала свою публікацію Бузова.

Ольга Бузова Фото з Instagram

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нові фото. Вони засипали Бузову негативними коментарями.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Бузової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Ольга Бузова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ольга Бузова у відвертому купальнику Фото з Instagram

Спокуслива Ольга Бузова Фото з Instagram

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ольга Бузова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Ольга Бузова у відвертому купальнику Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова розповіла про секс зі знаменитістю, заявивши, що утримувалася від інтимного життя два роки.

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