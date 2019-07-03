"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками відвертими фото. Їх відразу ж розкритикували в мережі.
Так, знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в леопардовому купальнику, продемонструвавши свою "п'яту точку".
"Дика", — лаконічно підписала свою публікацію Бузова.
Ольга Бузова
Фото з Instagram
Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нові фото. Вони засипали Бузову негативними коментарями.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Бузової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Ольга Бузова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Ольга Бузова у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Спокуслива Ольга Бузова
Фото з Instagram
Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ольга Бузова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Ольга Бузова у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова розповіла про секс зі знаменитістю, заявивши, що утримувалася від інтимного життя два роки.
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