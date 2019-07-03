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"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

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Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова поділилася з шанувальниками відвертими фото. Їх відразу ж розкритикували в мережі.

Так, знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в леопардовому купальнику, продемонструвавши свою "п'яту точку".

"Дика", — лаконічно підписала свою публікацію Бузова.

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова

Фото з Instagram

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

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Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її нові фото. Вони засипали Бузову негативними коментарями.

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото
"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото
"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото
"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото
"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото
"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Ольги Бузової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Спокуслива Ольга Бузова

Фото з Instagram

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Скільки можна д*пу виставляти": Бузова викликала гнів прихильників вульгарними фото

Ольга Бузова у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова розповіла про секс зі знаменитістю, заявивши, що утримувалася від інтимного життя два роки.

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Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
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