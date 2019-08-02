"Скільки можна роздягатися?" Ведуча з РФ показала пишні груди

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова вразила шанувальників відвертим фото. Так, вона позувала у купальнику, демонструючи при цьому свої пишні форми.
Знімки Чехова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/achekhova
Той випадок, коли купила найсексуальніший купальник в своєму житті ... а літо несподівано отключілі🤦🏻♀️ Але бажання вигуляти купальник таке велике, що ти йдеш в красивий закритий бассейн☺️ Не залишати ж 30% чоловічого населення мого аккаунта без літніх фотографій в купальніке🙈😂 До речі, дівчатка, знаючи що зараз почнуться питання, де я купальник брала, заздалегідь відповідаю, тут ➡️ @vbikini_world 👙 Там цілий рік дуже багато красивих купальників, як ви розумієте, навіть на красиві пишні форми 😍
instagram.com/achekhova
instagram.com/achekhova
instagram.com/achekhova
instagram.com/achekhova
"Фотошопа забагато", "Що з собою зробила, неприродно виглядати стала", "Жесть, чому весь час роздягаєтесь?", "Ззаду теж сфотографуйся", "Зовсім інша Анфіса Чехова. Та була якась інша, цікава, а зараз як і більшість", "Справжня розкішна жінка", "Красуня", – пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Чехова у шовковій нічній сорочці з глибоким вирізом засвітила величезні груди.
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