"Скільки можна роздягатися?" Лорак обурила мережу пікантним фото

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, опублікувала пікантне фото і нарвалася на критику мережі.

Відповідним знімком зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому боді, оголивши свої стрункі ноги.

"Ми порушуємо тишу коханням", — написала Лорак.

Ані Лорак Фото з Instagram

Ані Лорак оголила ноги Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали багато негативних коментарів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак викликала ажіотаж в мережі змінами в зовнішності. Шанувальники помітили, що вона виглядає занадто неприродною.

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