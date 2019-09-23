"Скільки можна роздягатися?" Лорак обурила мережу пікантним фото

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, опублікувала пікантне фото і нарвалася на критику мережі.
Відповідним знімком зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому боді, оголивши свої стрункі ноги.
"Ми порушуємо тишу коханням", — написала Лорак.
Ані Лорак
Фото з Instagram
Ані Лорак оголила ноги
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали багато негативних коментарів.
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Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак викликала ажіотаж в мережі змінами в зовнішності. Шанувальники помітили, що вона виглядає занадто неприродною.
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