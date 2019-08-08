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"Скільки коштує ідеальна жінка?" Колишній чоловік Камінської обурив українок сексизмом

1.1т Читати матеріал російською

Колишній чоловік популярної української співачки і солістки гурту "НеАнгели" Слави Камінської пластичний хірург Едгар Камінський, розгнівав мережу сексистським постом, в якому описав скільки коштує "ідеальна жінка".

Так, запис він розмістив у соціальній мережі Facebook. Багато українок залишили десятки гнівних коментарів і розкритикували хірурга.

Едгар і Слава Камінські

Едгар і Слава Камінські

kp.ua

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"Виходить, для створення ідеальної жінки потрібно від 10000$ і до 200 000$. Ціни залежать від смаку і погляду на красу, потреб, віку, складності операції та процедури, вихідних даних вашої обраниці. Хлопці, пам'ятайте, якщо ваша кохана дівчина постійно говорить про пластику ─ назад дороги немає. Це як автомобіль з колосальною витратою палива і який вимагає заміни масла щомісяця", - написав хірург.

"Що за порівняння з машиною? Давайте чоловіків порівнювати з посудомийкою", "Жахливе порівняння", "Боже, який мерзенний пост", "Не бачила ще більш явної об'єктивізації і сексизму в одному тексті", "Як цинічно", "Ще один кричущий випадок об'єктивізації жінок. Схаменіться, ми не речі, ми люди. Не потрібно нас порівнювати з автомобілями, це ж не по-людськи", - пмшуть в мережі.

"Скільки коштує ідеальна жінка?" Колишній чоловік Камінської обурив українок сексизмом
"Скільки коштує ідеальна жінка?" Колишній чоловік Камінської обурив українок сексизмом
"Скільки коштує ідеальна жінка?" Колишній чоловік Камінської обурив українок сексизмом
"Скільки коштує ідеальна жінка?" Колишній чоловік Камінської обурив українок сексизмом
"Скільки коштує ідеальна жінка?" Колишній чоловік Камінської обурив українок сексизмом
"Скільки коштує ідеальна жінка?" Колишній чоловік Камінської обурив українок сексизмом

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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Особа
слава Камінська
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