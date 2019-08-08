"Скільки коштує ідеальна жінка?" Колишній чоловік Камінської обурив українок сексизмом

Колишній чоловік популярної української співачки і солістки гурту "НеАнгели" Слави Камінської пластичний хірург Едгар Камінський, розгнівав мережу сексистським постом, в якому описав скільки коштує "ідеальна жінка".

Так, запис він розмістив у соціальній мережі Facebook. Багато українок залишили десятки гнівних коментарів і розкритикували хірурга.

Едгар і Слава Камінські kp.ua

"Виходить, для створення ідеальної жінки потрібно від 10000$ і до 200 000$. Ціни залежать від смаку і погляду на красу, потреб, віку, складності операції та процедури, вихідних даних вашої обраниці. Хлопці, пам'ятайте, якщо ваша кохана дівчина постійно говорить про пластику ─ назад дороги немає. Це як автомобіль з колосальною витратою палива і який вимагає заміни масла щомісяця", - написав хірург.

"Що за порівняння з машиною? Давайте чоловіків порівнювати з посудомийкою", "Жахливе порівняння", "Боже, який мерзенний пост", "Не бачила ще більш явної об'єктивізації і сексизму в одному тексті", "Як цинічно", "Ще один кричущий випадок об'єктивізації жінок. Схаменіться, ми не речі, ми люди. Не потрібно нас порівнювати з автомобілями, це ж не по-людськи", - пмшуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про розлучення Слави й Едгара Камінських з'явилася 5 червня. На сайті суду було зафіксовано, що засідання заплановано на 12 червня, а документи подавав Едгар Камінський.

До суду прийшов тільки адвокат Едгара. Було вирішено провести наступне засідання 1 липня. Сторона Слави заявила, що хоче вирішити суперечки мирним шляхом. 2 липня стало відомо, що чоловік і жінка остаточно розлучилися. А Камінська пізніше вирушила у Свято-Успенський Одеський Патріарший монастир.

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