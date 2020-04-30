Скільки грошей втратили Лорак, Кіркоров, Лобода через карантин: названі вражаючі суми

РосЗМІ підрахували, яких збитків зазнають популярні співаки в зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу.

Зокрема, про це пише видання Super.

"Індустрія зазнає величезних втрат, у багатьох великі вкладення в нові шоу, домовленості вперед на рік. У Філіпа Кіркорова скасували тур Прибалтикою. Сергій Лазарєв повернувся з туру додому. Така ситуація абсолютно у всіх. Основна проблема – підібрати для концертів нові дати, тут кожен виходить із ситуації як може. Ми намагаємося переконувати людей, не здавати квитки на улюблених артистів – повірте, всі вони знайдуть можливість виступити у вас", – каже організатор турів Світлани Лободи, Стаса Михайлова, Сергія Лазарєва та інших артистів Ігор Ковальов.

Так, найбільше грошей – 50 млн рублів – втратив Філіп Кіркоров. Артист переніс шоу в Москві і Санкт-Петербурзі, а також скасував тур Європою.

Філіп Кіркоров hellomagazine.com

Гурт "Бі-2" втратив 42 млн рублів через скасування турів Росією, Європою та великого шоу в Москві. Гурт "Руки вверх" був змушений скасувати тур Росією, Європою та велике шоу в Москві, і втратив 24 млн рублів.

Сергій Жуков msn.com

Співачка Ані Лорак зазнала збитків на 16 млн рублів через зірваний тур Росією, а співачка Світлана Лобода скасувала корпоративні заходи й втратила 12 млн рублів.

Співаки Сергій Лазарєв і Діма Білан змушені були перервати свої тури Росією й втратили по 9 млн рублів.

Ані Лорак apostrophe.ua

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