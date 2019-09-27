"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила мережу відвертим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній білизні, продемонструвавши спокусливі форми. Свій образ Дорофєєва доповнила синьою курткою.

Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливі форми Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва у відвертій білизні Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото з Instagram

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Фото з Instagram

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.

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