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27 вересня • оновлено в 18:51
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"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

12.5т Читати матеріал російською

Українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила мережу відвертим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорній білизні, продемонструвавши спокусливі форми. Свій образ Дорофєєва доповнила синьою курткою.

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Надя Дорофєєва продемонструвала спокусливі форми

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото
"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото
"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото
"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото
"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Надя Дорофєєва у відвертій білизні

Фото з Instagram

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Скільки еротики!" Дорофєєва схвилювала мережу відвертим фото

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Надя Дорофєєва похвалилася знімком в бікіні, який справив фурор в мережі.

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Особи
Надія Дорофєєва Час минув
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Обычная ничего особенного
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Худая корявая шаболда. Фу. Одним словом - корячка.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вот это тема для Обоза!
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