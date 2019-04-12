"Скільки б не лили бруду на Зеленського...": спливло несподіване інтерв'ю зі скандальним Манжосовим

Друг дитинства кандидата у президенти Володимира Зеленського, співзасновник студії "Квартал 95" Денис Манжосов хотів 11 квітня дати прес-конференцію і розповісти про колишнього колегу, висвітливши те, чому вони перестали спілкуватися. Але пішов ще до початку заходу. Так, за два тижні до події він розповів, як ставиться до балотування коміка.

Зазначимо, що в інтерв'ю YouTube-каналу "Женин Журнал" Манжосов досить тепло відгукувався про Зеленського (відео дивіться нижче).

"Перш за все мені приємно, що мій друг дитинства, який зі мною за однією партою сидів, балотується у президенти. Це чудово, цікаво і дивно. Не з кожним у житті таке буває. Що б про нього не казали, скільки б не лили бруду в його бік, він має право це зробити за Конституцією і всіма законами, він може балотуватися у президенти нашої країни", — сказав Манжосов.

Денис Манжосов і Володимир Зеленський Фото: 24tv.ua

Також він додав, що розуміє Зеленського як бізнесмена, як амбітну людину. Хоча вважає, що у нього вийшло б краще і більше принести користі своїй країні, якби він очолив якийсь молодіжний напрям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Манжосов пояснив, чому втік від журналістів. За його словами причиною стало замінування будівлі.

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