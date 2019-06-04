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Скелети і брудні танці: Лобода показала сцени сексу в провокаційному кліпі

2.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода 4 червня випустила провокаційний кліп на пісню "Куля-дура", який ще за кілька місяців до офіційного виходу опинився в центрі скандалу.

Довгоочікуване для багатьох фанатів відео оприлюднено на офіційному YouTube-каналі співачки (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Кліп вийшов у вигляді міні-фільму, де Лобода постала в образі фатальної жінки. У ролику показали еротичні сцени, гарячі танці співачки у відвертому вбранні на столі, пристрасть, стрілянину.

Лобода - "Куля-Лура" - танець

Лобода - "Куля-Лура" - танець

Кадр із кліпу

Танці Лободи на столі

Танці Лободи на столі

Скріншот - "Куля-дура"

У ролику артистка та її підтанцьовка перетворилися на скелети, після чого глядачам показали сцени сексу. А в кінці жінки в образі Шахерезади несли по пляжу прив'язаного до палиці героя в білизні, в якого Лобода в кінці стріляє в спину. Але виявилося, що це всього лише сон ковбоя. За кілька годин кліп набрав майже 90 тисяч переглядів і близько дев'яти тисяч лайків.

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Скелети і брудні танці: Лобода показала сцени сексу в провокаційному кліпі
Сцена зі скелетами

Сцена зі скелетами

Кадр із відео

У Лободу-скелет стріляли

У Лободу-скелет стріляли

Скріншот

Артистка навіть запропонувала шанувальникам проголосувати, наскільки гарячим вийшов кліп за 10-бальною шкалою. Як не дивно, затяті фанати співачки поставили максимальні оцінки.

"Несподівана поява Шахерезади в кульмінації кліпу", "Дуже гарячий кліп! Він підірве всі чарти", "Наче фільм подивилася", – написали в коментарях.

Сцена сексу в кліпі "Куля-дура"

Сцена сексу в кліпі "Куля-дура"

кадр з відео

"Куля-дура" - героя в трусах несуть по пляжу

"Куля-дура" - героя в трусах несуть по пляжу

Скелети і брудні танці: Лобода показала сцени сексу в провокаційному кліпі
Скелети і брудні танці: Лобода показала сцени сексу в провокаційному кліпі
Скелети і брудні танці: Лобода показала сцени сексу в провокаційному кліпі
Скелети і брудні танці: Лобода показала сцени сексу в провокаційному кліпі

Як повідомляв OBOZREVATEL, навесні уривок із кліпу "Куля-дура" потрапив під шквал критики. Користувачі сказали, що це вульгарно і дешево. Більше того, Лободу піймали на плагіаті. Сцени з танцями скелетів раніше вже використовувалися: в кліпі у Роббі Вільямса і в фільмі "Клуб монстрів".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особа
Світлана Лобода
Теги
музикакліпшоу-бизнес
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