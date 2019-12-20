Головна Новини
20 грудня • оновлено в 19:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Сказав зняти білизну": популярна співачка стала жертвою домагань

2.2т
Читати матеріал російською

Популярна російська співачка Нюша зізналася, що в зовсім юному віці стала жертвою домагань з боку продюсера.

Виконавиця в інтерв'ю шоу "Ходять чутки" не стала називати імені чоловіка, щоб уникнути скандалу, але вирішила поділитися особистим досвідом, щоб попередити дівчаток (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За словами артистки, одного разу вона приїхала із батьком до офісу відомого продюсера. Після короткої бесіди чоловік попросив родича Нюши залишити його наодинці з дівчинкою, щоб подивитися, як вона поводитиметься без дорослих.

Нюша звинуватила продюсера в домаганнях

Нюша звинуватила продюсера в домаганнях

скріншот

Новини
"Він на мені, не могла поворухнутися": українська активістка зізналася у зґвалтуванні

"Мені було років 12-13. Ми залишилися на кілька хвилин: розмовляли, і в якийсь момент він сказав, що я повинна роздягнутися. Я про це чула, що під час кастингів дівчинки роздягаються до купальників, щоб оцінити твою фізичну форму. Але він попросив догола – сказав, щоб я зняла кофточку та білизну. Він сказав, що я можу йому довіряти, що він як доктор", – розповіла Нюша.

Нюша розповіла про домагання

Нюша розповіла про домагання

instagram / nyusha_nyusha

За словами співачки, вона була дуже розгубленою і подумала, що так прийнято. Проте артистка додала, що чоловік до неї не доторкнувся, а просто дивився, але вся ця ситуація була неприємною.

"Такого не має бути. Я знаю, що кожна дівчинка, яка приходить в шоу-бізнес, може зіткнутися з цим. Це не означає, що сюди ніколи не треба приходити. Займатися музикою, звичайно, потрібно. Ось після всього, що сталося, тато задумався, а чи треба віддавати мене в руки продюсеру або лейблу", – зізналася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про сексуальні домагання публіці розповіла голлівудська актриса і модель Шарліз Терон, з якою така ситуація сталася ще на самому початку кар'єрного шляху. Зірка досі зла на себе, тому що не змогла захиститися.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Нюша
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес скандали домогательства сексуальні домагання
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги