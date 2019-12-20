"Сказав зняти білизну": популярна співачка стала жертвою домагань

Популярна російська співачка Нюша зізналася, що в зовсім юному віці стала жертвою домагань з боку продюсера.

Виконавиця в інтерв'ю шоу "Ходять чутки" не стала називати імені чоловіка, щоб уникнути скандалу, але вирішила поділитися особистим досвідом, щоб попередити дівчаток (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За словами артистки, одного разу вона приїхала із батьком до офісу відомого продюсера. Після короткої бесіди чоловік попросив родича Нюши залишити його наодинці з дівчинкою, щоб подивитися, як вона поводитиметься без дорослих.

Нюша звинуватила продюсера в домаганнях скріншот

"Мені було років 12-13. Ми залишилися на кілька хвилин: розмовляли, і в якийсь момент він сказав, що я повинна роздягнутися. Я про це чула, що під час кастингів дівчинки роздягаються до купальників, щоб оцінити твою фізичну форму. Але він попросив догола – сказав, щоб я зняла кофточку та білизну. Він сказав, що я можу йому довіряти, що він як доктор", – розповіла Нюша.

Нюша розповіла про домагання instagram / nyusha_nyusha

За словами співачки, вона була дуже розгубленою і подумала, що так прийнято. Проте артистка додала, що чоловік до неї не доторкнувся, а просто дивився, але вся ця ситуація була неприємною.

"Такого не має бути. Я знаю, що кожна дівчинка, яка приходить в шоу-бізнес, може зіткнутися з цим. Це не означає, що сюди ніколи не треба приходити. Займатися музикою, звичайно, потрібно. Ось після всього, що сталося, тато задумався, а чи треба віддавати мене в руки продюсеру або лейблу", – зізналася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про сексуальні домагання публіці розповіла голлівудська актриса і модель Шарліз Терон, з якою така ситуація сталася ще на самому початку кар'єрного шляху. Зірка досі зла на себе, тому що не змогла захиститися.

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