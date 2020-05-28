Російський співак та ексучасник дуету "Чай вдвоем" Стас Костюшкін заявив, що у віці 8 років його зґвалтували.

Відверте зізнання він зробив в YouTube-шоу "Алена, блин". За словами артиста, страшний інцидент стався в Санкт-Петербурзі, коли він разом із друзями приїхав на поле, яке було розташоване біля занедбаного заводу пластполімерів. Там до хлопчиків підійшов підозрілий чоловік. Костюшкін зазначив, що спочатку зміг втекти від нього, однак змушений був повернутися через своїх друзів (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Стас Костюшкін Скріншот з відео

"Ми вп'ятьох поїхали на поле. Нам по вісім років. Ми граємось, а потім я бачу, здоровий хлопець іде. Я відразу побіг у палісадник. Він спокійно йшов. Побачивши мене, що я тікаю, сказав: "Пацан, ти повернешся?". Я стою, мені дуже страшно... Я киваю головою, що я піду й він каже: "Ти тоді батькам цих чотирьох передай, де я їх закопав". І я зрозумів, що моїх друзів уб'ють. Треба було повертатися. Я повернувся назад. А він каже: "Всі лягайте і відкривайте рот". Ми відкрили. Він дістав член і засунув кожному в рот. Я тоді ще говорив, навіщо ви це робите. Я намагався дізнатися, що йому треба", – розповів Костюшкін.

Співак також зізнався, що й досі пам'ятає, як від гвалтівника пахло тютюном.

Стас Костюшкін Скріншот з відео

"Мені зараз 48 років, я нічого не забув, я все пам'ятаю. Ми тоді пішли й домовилися ніколи нікому про це не говорити", – зазначив співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стас Костюшкін розповів, як упав на примадонну Аллу Пугачову під час виступу на "Новій хвилі" у 2014 році.