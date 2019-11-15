Скасували концерти: Галкін звернувся до журналістів і побажав собі здоров'я

Шоумен Максим Галкін заспокоїв фанатів через повідомлення про скасування за наказом влади концертів на тлі його висловлювань щодо цензури в РФ.

Відповідне відеозвернення щодо "сенсації" ЗМІ він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Максим Галкін зробив заяву про свої концерти

"Шановні журналісти! Ви вже другий день поширюєте фейкову новину, що після опублікованих уривків із політичною сатириою і гумором з мого виступу, мені забороняють концерти, їх скасовують за чиєюсь вказівкою тощо. Все це вийшло в ЗМІ після висловлювання Олександра Невзорова", – звернувся він.

Максим Галкін заявив, що його концерти ніхто не скасував Кадр з відео

За словами Галкіна, він гадки не має, звідки російський журналіст взяв таку інформацію, але вона не відповідає дійсності.

"Ніхто нічого мені не скасовує. Все, що заплановано у мене на рік-півтора – все має відбутися, дай Бог мені здоров'я. Тому, посміхайтеся, панове, не будьте такими серйозними", – підсумував він.

Нагадаємо, з критикою російської влади і цензури в країні Галкін виступив на своєму концерті в Новосибірську. Він назвав обстановку в Росії складною, зазначивши, що на ТБ повернулися страшні часи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Галкін пожартував над терміном правління президента РФ Володимира Путіна, викликавши гнів у Держдумі.

Пізніше телепродюсер Леонід Мазор заявив, що в шоумена на тлі його висловлювань можуть початися проблеми з концертами, але, на його думку, це можливо, якщо чоловік Алли Пугачової почне висміювати владу на заходах у Москві.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!