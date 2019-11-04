Популярна російська актриса Христина Асмус, яка викликала скандал з порносценою у фільмі "Текст", вперше відреагувала на хейт на свою адресу.

Так, артистку обурило те, що люди не просто пишуть "пекельні речі", а ставлять цілі, роздають завдання та інструкції по виконанню масових неприємних речей в мережі щодо неї та її чоловіка Гаріка Харламова. Про це Асмус написала на своїй сторінці в Instagram.

Гарік Харламов і Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

"Травимо Асмус! Добиваємося їхнього з Харламовим розлучення! Позбавлення батьківських прав! Робимо так, щоб всі подумали, що секс не був акторською грою. Пишемо гнівні коментарі під усіма її відео в інтернеті". І це тільки один сатанинський сайт! А ви знали про те, що ідіотів не просто багато, а вони об'єднуються в клани і створюють хейтерські секти? Де не просто пекельні речі пишуть, а ставлять цілі, роздають завдання та інструкції з масового гівна в інтернеті щодо мене і Гаріка. Замість того, щоб об'єднуватися для чогось хорошого і корисного, люди витрачають своє життя на цю дичину", — написала Асмус.

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Також актриса додала, що ці люди відстежують всі її публікації, інтерв'ю, ефіри, створюють графік хейтерства, змінюють тактики і мають власні статистики. Крім того, у них навіть є вербувальники і своє начальство. Але Асмус намагається ставитися до цього з гумором.

"Там навіть є вербувальники і своє начальство. Тому, коли бачите тут дурнів, не звертайте уваги. Пожалійте їх. Їм звіт здавати треба і дисертацію по толінгу писати. Така ось х*ня", — підсумувала Христина.

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала постільна сцена Асмус разом з Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гарика Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної порносцени з російською актрисою Христиною Асмус з фільму "Текст".

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