Скандальний український музикант Бардаш одружився: хто став обраницею співака з "Миротворця"

Скандальний український музикант, засновник груп "Нерви", Quest Pistols і "Гриби" Юрій Бардаш, який раніше відзначився скандальною заявою про "Л/ДНР", одружився вдруге.

Його обраницею стала 29-річна модель із Києва Єлизавета Коцюба. Весільні знімки молодята показали на особистих сторінках в Instagram.

"Перше фото з чоловіком", – написала Єлизавета.

Юрій Бардаш одружився після скандального розлучення Instagram Юрія Бардаша

Зі свого боку Бардаш під фотографією у своєму профілі подякував всім за привітання: "Дякую вам, люди добрі, за те, що радієте за нас. Будемо жити!".

Весілля відбулося у Києві в суботу, 8 серпня. Це другий шлюб для Бардаша – раніше він був одружений зі співачкою Луною, однак пара через кілька років спільного життя з гучним скандалом розлучилася – співак публічно звинуватив дружину у зраді і описав усі подробиці їхнього особистого життя на сторінках у соціальних мережах.

Бердаш одружився з українською моделлю Instagram Єлизавети Коцюби

В результаті Луна пішла до свого саунд-продюсера Олександра Волощука і заявила про насильство з боку чоловіка. Бардаш пізніше в інтерв'ю розповідав, що "дружину не бив, але бійки у них були".

Нагадаємо, Юрій Бардаш також відомий своєю проросійською позицією. Він неодноразово виступав за підтримку російської мови в Україні, а також робив скандальні заяви про війну на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, висловлювання Юрія Бардаша про конфлікт на Донбасі в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю спровокували скандал в мережі. Музиканта звинуватили у "зраді України". Після цього Бардаш потрапив у базу організації "Миротворець ".