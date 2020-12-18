Скандальний російський репер Моргенштерн зібрався з концертами в Україну

Скандальний російський репер та блогер Моргенштерн (Алішер Валєєв) запланував три концерти в Україні на червень 2021 року.

Квитки на майбутні виступи вже почали продавати на сайті kontramarka.ua. Відомо, що перший сольний концерт Моргенштерна відбудеться 3 червня в Києві, 4 червня – в Харкові, а 6 червня – в Запоріжжі.

Моргенштерн запланував концерти в Україні kontramarka.ua

До того ж в Києві це буде Палац Спорту, вартість квитків складе 490-4490 грн. В Харкові – від 400 до 1700 грн, а у Запоріжжі – 350-1000 грн.

Моргенштерн запланував концерти в Україні kontramarka.ua

Нагадаємо, що минулого року концерт Моргенштерна в Одесі обернувся скандалом. Під час свого виступу репер назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі "е**ною показухою". Пізніше своє невдоволення тим, що сталося, висловило безліч українців. Вони звинуватили артиста в тому, що той іронізує над смертю людей.

Моргенштерн під час концерту в Одесі Twitter

Що ще відомо про репера Моргенштерна:

Моргенштерн став популярним у 2018 році, коли з відеоблогера перекваліфікувався в музиканта та репера. Випустивши перший мініальбом Hate Me – почав давати концерти й знімати провокаційні кліпи, в яких найчастіше з'являвся в образі багатого хлопця, якого оточують дівчата та слава.

На особистій сторінці в соцмережі Instagram у репера часто можна помітити відео й фото, на яких він позує оголеним.

З 2017 року Моргенштерн був у близьких стосунках з Діларою Зінатулліною. За словами Алішера, в кінці 2019 року він запропонував дівчині зробити відносини "вільними", але Ділара не погодилась і пара розійшлася. Однак в листопаді 2020 року молоді люди відновили свої стосунки.

Репер Моргенштерн Instagram Моргенштерна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний репер та блогер Алішер Моргенштерн потрапив до рейтингу "30 найбільш перспективних росіян до 30 років" за версією видання Forbes. Він посів перше місце в категорії "Музика", тим самим ставши успішним молодим музикантом Росії.