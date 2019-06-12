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Скандальний російський актор засвітився в Криму: фото

5.6тЧитати матеріал російською

Скандальний російський і радянський актор Василь Лановий засвітився в окупованому Криму.

Так, в рамках всеросійської патріотичної акції "Спасибі за вірність, нащадки!" артист представив уривки зі своєї моновистави, присвяченої Другій світовій війні, повідомляє газета "Победа".

Василь Лановий

Василь Лановий

Фото: facebook/newpobeda

Скандальний російський актор засвітився в Криму: фото

Фото: facebook/newpobeda

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У моновиставі Лановий поділився своїми дитячими спогадами про воєнний час. Крім того він розповів про своє становлення як актора, а також про важливість для культурної пам'яті суспільства руху "Безсмертний полк".

Василь Лановий

Василь Лановий

Фото: facebook/newpobeda

Скандальний російський актор засвітився в Криму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Зазначається, що на захід були запрошені активісти "Безсмертного полку", ветерани, учасники, діти війни, воїни-інтернаціоналісти, учасники "ЮНАРМІЇ", ветерани ВМФ.

Скандальний російський актор засвітився в Криму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальний російський актор засвітився в Криму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальний російський актор засвітився в Криму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальний російський актор засвітився в Криму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальний російський актор засвітився в Криму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Скандальний російський актор засвітився в Криму: фото

Фото: facebook/newpobeda

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше скандальний Лановий скаржився, ніби його вб'ють в Україні. Про це він говорив у 2018 році, коментуючи відсутність можливості відвідувати країну.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинские пропагандисты пробивают очередное днище!!!
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Иванов Петр
Иванов Петр
Великий российский и советский актер Василий Лановой приехал в российский Крым. Вас тоже с Днём России!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ммде... А в чём же скандальность Василия Семёновича?
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