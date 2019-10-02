Скандальний пранкер Седюк напав на Тімберлейка в Парижі: відео

Американський співак і актор Джастін Тімберлейк постраждав від українського пранкера Віталія Седюка, який прославився провокаційними витівками в публічних місцях.

Так, інцидент трапився на показі Louis Vuitton, який проходив у рамках тижня моди в Парижі. Артист йшов, тримаючись за руки з дружиною Джесікою Біл, коли Седюк підбіг до нього ззаду і спробував збити з ніг. Відповідне відео було опубліковано в мережі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Джастін Тімберлейк

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл на модному показі в Парижі

На Тімберлейка напав пранкер Седюк

Седюк спробував збити з ніг Джастіна

Пранкера відтягують від співака

Зазначимо, що охоронці Тімберлейка швидко зреагували на нападника й відтягли його від зірки. Джастін із дружиною продовжили йти на захід як ні в чому не бувало.

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл

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