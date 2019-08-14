Скандальний Полунін зустрівся з Путіним у Криму: відео

Президент Росії Володимир Путін приїхав до окупованого Севастополю на постановку балету "Спартак", де виступав скандальний танцюрист Сергій Полунін.
Відео їх зустрічі після балету опубліковано на YouTube "Першого каналу". Полунін грав у постановці римського державного діяча Марка Красса.
Полунін танцював в Криму
Скрін з відео
Після виступу Путін прийшов за куліси, щоб поспілкуватися з танцюристами. Серед них був і скандальний Полунін, який отримав перед цим державну нагороду в РФ.
Полунін праворуч
Скрін з відео
Полунін виступав перед Путіним
Скрін з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Полунін спровокував скандал в мережі, вставши на захист Путіна.
Пізніше він похвалився татуюванням з президентом РФ, яку набив у себе на грудях.
Також він дозволив собі висловлювання про рівність статей, дорікнувши чоловікам.
У відповідь на численні висловлювання Паризька опера офіційно відкликала запрошення Полуніну.
Пізніше танцюрист і зовсім закликав усіх молитися за Путіна, на якого "виливають багато брехні диявольські організації".
Пізніше він назвав Путіна "лідером всієї планети", а потім і зовсім вибухнув погрозами через нього.
Пізніше він зізнався, що отримує задоволення від ненависті, яку до нього почали відчувати всі після скандальних заяв про Путіна і Росіб.
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