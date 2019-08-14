Скандальний Полунін зустрівся з Путіним у Криму: відео

Президент Росії Володимир Путін приїхав до окупованого Севастополю на постановку балету "Спартак", де виступав скандальний танцюрист Сергій Полунін.

Відео їх зустрічі після балету опубліковано на YouTube "Першого каналу". Полунін грав у постановці римського державного діяча Марка Красса.

Полунін танцював в Криму Скрін з відео

Після виступу Путін прийшов за куліси, щоб поспілкуватися з танцюристами. Серед них був і скандальний Полунін, який отримав перед цим державну нагороду в РФ.

Полунін праворуч Скрін з відео

Полунін виступав перед Путіним Скрін з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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