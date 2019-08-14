Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Скандальний Полунін зустрівся з Путіним у Криму: відео

1.2т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін приїхав до окупованого Севастополю на постановку балету "Спартак", де виступав скандальний танцюрист Сергій Полунін.

Відео їх зустрічі після балету опубліковано на YouTube "Першого каналу". Полунін грав у постановці римського державного діяча Марка Красса.

Полунін танцював в Криму

Полунін танцював в Криму

Скрін з відео

Після виступу Путін прийшов за куліси, щоб поспілкуватися з танцюристами. Серед них був і скандальний Полунін, який отримав перед цим державну нагороду в РФ.

Новини
"Це мій тил": скандальний Полунін зробив нову заяву про Росію
Полунін праворуч

Полунін праворуч

Скрін з відео

Полунін виступав перед Путіним

Полунін виступав перед Путіним

Скрін з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Володимир Путін Сергій Полунін
Місце
Україна Севастополь
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Полунин видимо "черный" на снимках )))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...