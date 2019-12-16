Скандальний Панін задивився на оголену Тодоренко

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала нове яскраве фото зі свого відпочинку. На ньому вона позувала в топі, який демонстрував її груди.

На знімок, який Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram, звернув увагу одіозний російський актор Олексій Панін.

Регіна Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

"У дитинстві я часто програвала на танцювальних турнірах і музичних фестивалях, але щоразу, стоячи на 6, 4, 3 місці, батьки і педагоги підбадьорювали мене і підтримували словами: "І нехай переможе дружба, а боротьба за лідерство – це умовність. Тепер важливо покращувати свій навик", щоб наступного разу Регіна перемогла Регіну. За таким принципом я і живу: не намагаюся перестрибнути когось, не йду по трупах, а з щороку покращую свої якості і виховую в собі співчуття та радість!", – підписала фото Тодоренко

Знімок сподобався Олексію Паніну. Скандальний актор навіть поставив Тодоренко лайк.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Регіна Тодоренко розридалася у Собчак через цькування в Україні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся