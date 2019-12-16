Скандальний Панін задивився на оголену Тодоренко

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, показала нове яскраве фото зі свого відпочинку. На ньому вона позувала в топі, який демонстрував її груди.
На знімок, який Тодоренко розмістила на своїй сторінці в Instagram, звернув увагу одіозний російський актор Олексій Панін.
Регіна Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
"У дитинстві я часто програвала на танцювальних турнірах і музичних фестивалях, але щоразу, стоячи на 6, 4, 3 місці, батьки і педагоги підбадьорювали мене і підтримували словами: "І нехай переможе дружба, а боротьба за лідерство – це умовність. Тепер важливо покращувати свій навик", щоб наступного разу Регіна перемогла Регіну. За таким принципом я і живу: не намагаюся перестрибнути когось, не йду по трупах, а з щороку покращую свої якості і виховую в собі співчуття та радість!", – підписала фото Тодоренко
# со-радість Вчили вас батьки радіти за інших? А ви вчите своїх дітей радіти чужим перемогам і досягненням? Історія: недавно під одним зі своїх інтерв'ю виявила коментар "як же дратує вічний позитив цієї вискочки Регіни" і, якщо чесно, ужаснулась.😱 Тобто дратує, коли у іншого все добре ?????? Серйозно ???? Як же важко цій людині в суспільстві, адже її не навчили со-радості, а батьки своїм прикладом нав'язали заздрість, 😩завість, засуджуючи інших за їх досягнення (у цієї дівчини теж колись з'являться діти, а, можливо, вони вже є. Але ж вони стануть заручниками ідентичного виховання і будуть ненавидіти тих, у кого позитивне мислення, у кого багато виходить. і ця озлобленість буде наростати кожен день, як сніжний ком. "Якщо дочка розповідає, що в класі з'явилася відмінниця, від душі порадіємо за незнайому дівчинку і не будемо квапить ься з докором: "Ось бачиш? А ти?" (С.Соловейчик) У дитинстві я часто програвала на танцювальних турнірах і музичних фестивалях, але кожен раз стоячи на 6м, 4м, 3м місці, батьки і педагоги підбадьорювали мене і підтримували словами: "і нехай переможе дружба, а боротьба за лідерство - це умовність. Тепер важливо поліпшувати свій навик", щоб наступного разу Регіна перемогла Регіну. за таким принципом я і живу: чи не намагаюся перестрибнути когось, не йду по трупах, а з кожним роком покращують свої якості і виховую в собі спів-чувствие, з- страждання і СО-РАДІСТЬ! # регінатодоренко # регінапутешественніца🌎🌏🌍 #bali
Знімок сподобався Олексію Паніну. Скандальний актор навіть поставив Тодоренко лайк.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що телеведуча Регіна Тодоренко розридалася у Собчак через цькування в Україні.
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