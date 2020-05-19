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19 травня • оновлено в 17:20
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Скандальний Моргенштерн став найперспективнішим музикантом РФ

1.1т
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Скандальний репер і блогер Моргенштерн (Алішер Моргенштерн) потрапив до рейтингу "30 найбільш перспективних росіян до 30 років" за версією видання Forbes.

Рейтинг опубліковано на офіційному сайті журналу. Так, артист зайняв перше місце в категорії "Музика".

Моргенштерн

Моргенштерн

Разом з Моргенштерном в категорії "Музика" в список потрапили співачка Катя Кіщук і Маніжа.

Катя Кіщук

Катя Кіщук

Маніжа

Маніжа

При формуванні списку номінантів враховувалися такі критерії: вік (не старше 30 років), визнання в професійному співтоваристві і особиста конкурентоспроможність на російському або глобальному рівні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 8 грудня на концерті в Одесі російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі – "є**ною показухою".

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Автор
Марія Дідик
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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