Скандальний Лоза жорстко висловився про виступи Maruv у Росії

Російський музикант Юрій Лоза різко висловився про виступи української співачки Maruv у Росії, заявивши, що зірці не вдасться досягти там успіху.

Таку заяву музикант зробив в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

Юрій Лоза aif.ru

Зокрема, Лоза відреагував на слова Растрогуєва і Лещенко, які заявили, що Maruv потрібно переїжджати з України до Росії.

"Я не стежу за українськими артистами, мені абсолютно все одно, що у них там відбувається. Судячи з усього, це говориться про якусь дівчину, яка співає англійською. Вони всі англійською співають. Ну, подумайте самі, невже це щось може зігріти російського слухача? Англійська пісня, виконана українською артисткою. Від англійської пісні йому добре не буде", – вважає Лоза.

Maruv Instagram @maruvofficial

На думку музиканта, Maruv краще поїхати не до Росії, а в країни Європи:

"Тому якась дівчина, ну нехай співає. Нехай їде в європейське турне і там співає і радує своєю творчістю. А нас як можна порадувати? Смаки у нас одні і ті ж. Ми – росіяни! І молоді, і старі. І нікого не змусиш радіти англійській пісні".

Maruv Instagram @maruvofficial

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українців обурило привітання Maruv з 23 лютого. Через це в мережі розкритикували співачку. На нападки на артистку відреагував Микола Расторгуєв, який заявив, що зірці потрібно "валити до РФ". Крім того, виїхати до Росії українській співачці запропонував і Лев Лещенко.

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