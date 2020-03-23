Скандальний Джиган показав фото з новонародженим сином

Український репер Джиган, якого нещодавно випустили з психіатричної клініки, куди він загримів через наркозалежність, показав нове фото з новонародженим сином.

Знімок артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Це моє життя", - підписав знімок артист.

"Які ви класні", "Нарешті щось адекватне", "Красиві які", "Цінуй свою сім'ю", "На маму схожий", - коментують фото шанувальники артиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

Згодом у мережі з'явилися нові подробиці скандалу: як виявилося, Джиган напав на Самойлову. І тепер жінка хоче позбавити репера батьківських прав через неадекватну поведінку.

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