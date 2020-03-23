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23 березня • оновлено в 21:29
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Скандальний Джиган показав фото з новонародженим сином

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Український репер Джиган, якого нещодавно випустили з психіатричної клініки, куди він загримів через наркозалежність, показав нове фото з новонародженим сином.

Знімок артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Скандальний Джиган показав фото з новонародженим сином
"Це моє життя", - підписав знімок артист.

"Які ви класні", "Нарешті щось адекватне", "Красиві які", "Цінуй свою сім'ю", "На маму схожий", - коментують фото шанувальники артиста.

Скандальний Джиган показав фото з новонародженим сином
Скандальний Джиган показав фото з новонародженим сином
Скандальний Джиган показав фото з новонародженим сином
Скандальний Джиган показав фото з новонародженим сином

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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