Скандальний дует ANNA MARIA представить Україну на російському фестивалі: мережа в люті

Український дует ANNA MARIA, який раніше оскандалився своїми висловлюваннями про Крим, обурив користувачів мережі участю в конкурсі "Нова хвиля 2019" в Сочі.
Так, артистки планують поїхати на конкурс, щоб представляти там Україну. Про це повідомили в соціальній мережі Instagram.
У мережі негативно відреагували на це.
"Нехай в Україну не повертаються", "Це перебір! А їх Україна посилає туди, чи вони самі? Яка мерзота", "Це якась гидота. Що Україна в Сочі забула?", "Після їх інтерв'ю Скрипіну ці ватниці мені огидні. Нехай забираються геть з України", "А Україна бере участь в російських конкурсах?", - пишуть в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2019 року дует ANNA MARIA брав участь у фіналі Національного відбору на конкурс Євробачення.
За день до цього дівчата серйозно оскандалилися в ефірікримськотатарського телеканалу ATR. Вокалістки, які народилися і виросли в Криму, в інтерв'ю з Романом Скрипіним відмовилися визнавати анексію півострова РФ, а також заявили, що "в Україні не йде війна з Росією".
У мережі виникла хвиля обурення через скандальне інтерв'ю. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками".
Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаев заявив, що вони повинні бути виключені з Нацвідбору.
У Кабміні також закликали скандальних артисток відмовитися від участів фіналі Нацвідбору, а адміністрацію конкурсу — не допустити, щоб на Євробачення в Ізраїль відправився хтось, хто не визнає російську агресію на території України.
Пізніше Роман Скрипін, який взяв гучне інтерв'ю у дуету ANNA MARIA, різко розкритикував організаторів конкурсу, які допустили участь колективу з проросійською позицією. Також він звернувся за роз'ясненнями до ведучого Нацвідбору Сергію Притули.
Той зухвало відповів журналісту, вказавши, що всього лише веде Національний відбір і не в його компетенції вибирати учасників, аналізуючи їхню громадянську позицію.
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