Скандальний дует ANNA MARIA представить Україну на російському фестивалі: мережа в люті

Український дует ANNA MARIA, який раніше оскандалився своїми висловлюваннями про Крим, обурив користувачів мережі участю в конкурсі "Нова хвиля 2019" в Сочі.

Так, артистки планують поїхати на конкурс, щоб представляти там Україну. Про це повідомили в соціальній мережі Instagram.

У мережі негативно відреагували на це.

"Нехай в Україну не повертаються", "Це перебір! А їх Україна посилає туди, чи вони самі? Яка мерзота", "Це якась гидота. Що Україна в Сочі забула?", "Після їх інтерв'ю Скрипіну ці ватниці мені огидні. Нехай забираються геть з України", "А Україна бере участь в російських конкурсах?", - пишуть в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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