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27 січня • оновлено в 16:45
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Скандальний батько Маркл злив таблоїду фото 16-річної дочки

3.2т
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Скандальний батько Меган Маркл Томаc показав таблоїду архівні фотографії своєї дочки.

Так, знімки з 16-річною Меган опублікувало видання The Sun.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

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Як пише видання, фотографії були зроблені під час вистави в Середній школі в Лос-Анджелесі.

На одному зі знімків Меган з'являється перед глядачами в білому купальнику.

"Вона грає роль в spa-салоні. Це насправді смішно, дуже драматично. Я думаю, що Меган буде шокована, якщо побачить це!", – каже Томас, відзначаючи, що Маркл завжди "грала щось гламурне".

Меган Маркл у 16 років

Меган Маркл у 16 років

The Sun

Меган Маркл у 16 років

Меган Маркл у 16 років

The Sun

Меган Маркл у 16 років

Меган Маркл у 16 років

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Меган Маркл
Місце
США
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