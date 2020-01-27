Скандальний батько Маркл злив таблоїду фото 16-річної дочки

Скандальний батько Меган Маркл Томаc показав таблоїду архівні фотографії своєї дочки.

Так, знімки з 16-річною Меган опублікувало видання The Sun.

Меган Маркл Getty

Як пише видання, фотографії були зроблені під час вистави в Середній школі в Лос-Анджелесі.

На одному зі знімків Меган з'являється перед глядачами в білому купальнику.

"Вона грає роль в spa-салоні. Це насправді смішно, дуже драматично. Я думаю, що Меган буде шокована, якщо побачить це!", – каже Томас, відзначаючи, що Маркл завжди "грала щось гламурне".

Меган Маркл у 16 років The Sun

Меган Маркл у 16 років The Sun

Меган Маркл у 16 років The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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