Скандальній Асмус зробили надгробок в Росії: фото

У мережі з'явився знімок надгробка, на якому зображена популярна російська актриса Христина Асмус, яка викликала скандал з порно-сценою у фільмі "Текст".

Знімок опублікував Telegram-канал YOBAJUR.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала постільна сцена Асмус разом з Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гаріка Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.