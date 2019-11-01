Скандальній Асмус зробили надгробок в Росії: фото

У мережі з'явився знімок надгробка, на якому зображена популярна російська актриса Христина Асмус, яка викликала скандал з порно-сценою у фільмі "Текст".
Знімок опублікував Telegram-канал YOBAJUR.
Крістіна Асмус
КП
"Портрет Христини Асмус на виставці ритуальних послуг в Москві", - підписав фото автор.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала постільна сцена Асмус разом з Іваном Янковським.
Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гаріка Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.
Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.
Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з російською актрисою Христиною Асмус з фільму "Текст".
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