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1 листопада • оновлено в 14:28
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Скандальній Асмус зробили надгробок в Росії: фото

3.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явився знімок надгробка, на якому зображена популярна російська актриса Христина Асмус, яка викликала скандал з порно-сценою у фільмі "Текст".

Знімок опублікував Telegram-канал YOBAJUR.

Крістіна Асмус

Крістіна Асмус

КП

Новини
"Люди, ви чого?" Собчак заступилася за скандал із порно Асмус
"Портрет Христини Асмус на виставці ритуальних послуг в Москві", - підписав фото автор.
Скандальній Асмус зробили надгробок в Росії: фото

Як раніше писав OBOZREVATEL:

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Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Похоже редахтор Обоза к ней неравнодушен.
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