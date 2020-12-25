Скандальні розлучення, весілля, трагічні втрати й несподівані відкриття в українському шоу-бізнесі: підсумки-2020

Загострення пристрастей у Володимира Остапчука, одруження 90-річного Григорія Чапкіса, скандал під час концерту до Дня Незалежності та інші інциденти струснули світ зірок у 2020 році.

Рік, що минає, запам'ятався не тільки гучними скандалами й розлученнями українських знаменитостей, але і пишними весіллями, а також поповненням у зіркових сім'ях. Підбиваючи підсумки, OBOZREVATEL згадав найрезонансніші події в українському шоу-бізнесі.

Розлучення року

У Володимира Остапчука та Олени Войченко пристрасті кипіли з минулої зими, коли Остапчук почав з'являтися на публіці зі своєю новою коханою Христиною Горняк. У помсту Олена розповіла ЗМІ про його зради. За словами Войченко, артист почав зраджувати дружину після "Євробачення-2017", ведучим якого він тоді став.

Володимир Остапчук розлучився з Оленою Войченко rbc.ua

6 березня Володимир Остапчук офіційно розлучився із Оленою Войченко після 12-річного шлюбу, після чого подав запит у службу опіки на проведення психологічної експертизи Олени. Войченко ж розповіла, що Володимир сказав їхній дочці, що в неї з'явиться нова мама – Христина. Скандал вщух уже наприкінці літа, коли телеведучий почав готуватися до весілля.

Олена Войченко з дітьми 24tv.ua

Сніжана Онопко та Микола Щур

Також цієї весни розлучилася зі своїм чоловіком відома супермодель Сніжана Онопко. Вона зважилася подати на розлучення після 10 років побоїв і домашнього насильства.

Сніжана Онопко Instagram Сніжани Онопко

Бізнесмен Микола Щур не тільки бив та ґвалтував Онопко протягом цих років, але і зраджував її з іншими. Манекенниця наважилася заявити, що Микола забрав у неї автомобіль, особисті речі й навіть коштовності. Крім того, зізналася, що не наважувалася народжувати від нього дітей.

Сніжана Онопко та Микола Щур 24tv.ua

Весілля року

Телеведучий і учасник дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін одружився з переможницею проєкту Дариною Квітковою. Їхнє весілля стало першим за всю історію проєкту. Відомо, що Микиті з Дариною довелося перенести свято на кілька місяців через пандемію коронавірусу й зіграти його в одному зі столичних ресторанів біля Дніпра.

Весілля Микити Добриніна і Дар'ї Квіткової Instagram Микити Добриніна

Ще одним гучним весіллям стало одруження 54-річного співака Віктора Павліка і його 26-річної обраниці Катерини Реп'яхової. Цікаво, що Павлік почав зустрічатися з Катериною 2016 року, ще будучи в законних стосунках із Ларисою Павлік. Незабаром співак розлучився і в 2019 році освідчився Катерині. Одруження виконавця з його концертною директоркою відбулося 29 травня, але святкування їм довелося скасувати через смерть 21-річного сина музиканта Павла.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова Instagram Катерини Реп'яхової

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Розкішним і дуже емоційним стало весілля Володимира Остапчука та нотаріуски Христини. Перед одруженням майбутнє подружжя підхопило коронавірус, через що весілля довелося перенести. Тоді Володимир захворів на пневмонію, і період відновлення зайняв час. Однак, коли захід відбувся, то став одним із найбільш значущих подій 2020 року в українському шоу-бізнесі.

Весільні знімки відобразили всі почуття молодят, які вони тоді відчули. Instagram Володимира Остапчука

Володимир і Христина розписалися 15 жовтня в РАГСі без гостей, а церемонія пройшла в ресторані під Києвом, у селі Вишеньки. Молодята дали клятви одне одному під зоряним небом на білій сцені в оточенні живих квітів і безлічі свічок, а потім танцювали під пісні запрошеної Вєрки Сердючки.

Племінниця легендарної Софії Ротару, співачка Sonya Kay і хокеїст херсонського клубу "Дніпро" Олег Петров сказали одне одному "так" 7 червня. Вони планували цього дня влаштувати розкішне весілля, проте 25 березня помер тато Софії, тому святкування довелося скасувати.

Sonya Kay і Олег Петров Instagram Sonya Kay

Незважаючи на те, що судді проєкту "Танці з зірками" Григорію Чапкісу вже 90 років, це не завадило йому піти під вінець із жінкою, молодшою за нього на 52 роки. До того ж ім'я своєї новоспеченої дружини відомий хореограф досі не розкрив.

Григорій Чапкіс Instagram Григорія Чапкіса

Співачка MamaRika вийшла заміж за телеведучого й капітана команди КВН "Одеські манси" Сергія Середу. Сергій освідчився Анастасії Кочетовій (справжнє ім'я співачки) ще на початку 2018 року, а церемонія відбулася в березні 2020 року на острові Панган у Таїланді.

MamaRika і Сергій Середа Instagram MamaRika

Актриса і зірка "Жіночого кварталу" Аліна Гордієнко також зв'язала себе узами шлюбу. Знаменитість вийшла заміж 20 серпня за Романа Блажкевича, а весілля відсвяткувала в одному із закладів Києва на даху.

Аліна Гордієнко і Роман Блажкевич Instagram Аліни Гордієнко

Антін Мухарський і Єлизавета Бєльська

Телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський офіційно оформив стосунки з коханою Єлизаветою Бельською, яка молодша за нього майже на 20 років. Вони познайомилися ще в 2011-му, але зустрічатися стали 2014 року, коли Антін почав планувати розлучення зі Сніжаною Єгоровою.

Антін Мухарський із дружиною. Instagram Антіна Мухарського

Молоді мами року

Бебі-бум 2020 року трапився в таких українських співачок, як Джамала, Alyosha та Світлана Тарабарова.

19 червня Джамала народила від свого чоловіка Бекіра Сулейманова другого хлопчика, якого назвали Селім-Гірай.

Джамала з чоловіком Бекіром і дітьми. Instagram Джамали

У вересні матір'ю вдруге стала Світлана Тарабарова. Вона народила дівчинку Марію.

Світлана Тарабарова з новонародженою дочкою. Instagram Світлани Тарабарової

Також мамою синочка Домініка стала хореографиня і зірка шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з сином Домініком Instagram Ілони Гвоздьової

А ось Alyosha і Тарас Тополя стали батьками вже втретє. Пара виховувала двох синів, коли народилася дочка. До речі, теж Марія.

Alyosha і Тарас Тополя з дочкою Марією. Instagram Alyosha

Відкриття року

Співачка Надя Дорофєєва дивувала шанувальників у 2020 році не один раз. Так, спочатку вона заявила про розпад групи "Время и Стекло", а потім випустила перший сольний кліп "Gorit". Незважаючи на критику пісні через схожість із треком Аліни Гросу, Дорофєєва стала першою українською співачкою, яка очолила чарт Apple Music-2020. Також її кліп посів перше місце в трендах YouTube, набравши майже 7 мільйонів переглядів.

Надя Дорофєєва Instagram Наді Дорофєєвої

Також варто відзначити значну популярність нового реаліті-шоу "Холостячка", перший випуск якого вийшов на українські телеекрани у жовтні 2020 року. "Холостячка" є спін-офом чоловічої версії "Холостяк", ідея якого народилася в Америці. Так, за перші місяці свого існування шоу стало найбільш обговорюваним серед українців, про що свідчать рейтинги Google-запитів.

Героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина stb.ua

Скандали року

Після 17-хвилинного попурі на Софійській площі під назвою Пісенна історія України, під час якого артисти переспівали пісні одне одного, вибухнув справжній скандал. Після концерту представники музичних груп "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що їхні пісні використовували без дозволу. Порушення авторських прав під час святкування Дня Незалежності України змусило втрутитися Офіс президента України.

Попурі на Софійській площі в День Незалежності України rbc.ua

А ось однією з найскандальніших персон року стала телеведуча Сніжана Єгорова. У серпні вона відзначилася своєю заявою про те, що на Майдані в наметах робили аборти українкам, які нібито надавали інтимні послуги протестувальникам. Дещо пізніше Єгорова висловилася і про Україну. Телеведуча назвала країну "закритим проєктом", адже, за її словами, держави в народу не залишилося.

Сніжана Єгорова Instagram Сніжани Єгорової

Зі свого боку зірка "Орла і решки" Регіна Тодоренко виявилася в центрі скандалу через своє висловлювання про домашнє насильство. Вона висловила припущення, що жінки самі винні в тому, що їх б'ють. За свої слова, на відміну від Єгорової, Тодоренко перепросила, однак її встигли зацькувати за віктімблеймінг (звинувачення жертви). Регіну відразу позбавили титулу "Жінка року", а також відмовилися від співпраці великі рекламодавці.

Регіна Тодоренко викликала скандал через заяву про домашнє насильство Instagram Регіни Тодоренко

У 2020 році також почалися судові розбірки репера Серьоги і його колишньої цивільної дружини Поліни Ололо. Їхній сімейний скандал викликав справжній резонанс – Поліна публічно оголосила, що колишній чоловік відібрав у неї синів Марка і Платона і не дає з ними бачитися. За її словами, Серьога схильний жорстоко карати дітей і залишати вдома самих на довгий час.

Репер Серьога Instagram SERYOGA

"Я вже рік не бачила своїх дітей. Не знаю, де вони. Мої діти ходять гуляти зі сторонньою людиною, не з батьком. Я ніяких помилок не скоювала, щоб він мав право забрати в мене дітей. Я дуже любила Серьогу. Мені важливо було, що він був поруч зі мною. У нього було багато гастролей. Після народження сина ми стали жити разом", – розповіла Поліна Ололо в російській програмі "Зірки зійшлися".

Поліна Ололо з дітьми Instagram Поліни Ололо

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