Скандальні розлучення, весілля, трагічні втрати й несподівані відкриття в українському шоу-бізнесі: підсумки-2020

Загострення пристрастей у Володимира Остапчука, одруження 90-річного Григорія Чапкіса, скандал під час концерту до Дня Незалежності та інші інциденти струснули світ зірок у 2020 році.

Рік, що минає, запам'ятався не тільки гучними скандалами й розлученнями українських знаменитостей, але і пишними весіллями, а також поповненням у зіркових сім'ях. Підбиваючи підсумки, OBOZREVATEL згадав найрезонансніші події в українському шоу-бізнесі.

Розлучення року

У Володимира Остапчука та Олени Войченко пристрасті кипіли з минулої зими, коли Остапчук почав з'являтися на публіці зі своєю новою коханою Христиною Горняк. У помсту Олена розповіла ЗМІ про його зради. За словами Войченко, артист почав зраджувати дружину після "Євробачення-2017", ведучим якого він тоді став.

6 березня Володимир Остапчук офіційно розлучився із Оленою Войченко після 12-річного шлюбу, після чого подав запит у службу опіки на проведення психологічної експертизи Олени. Войченко ж розповіла, що Володимир сказав їхній дочці, що в неї з'явиться нова мама – Христина. Скандал вщух уже наприкінці літа, коли телеведучий почав готуватися до весілля.

Сніжана Онопко та Микола Щур

Також цієї весни розлучилася зі своїм чоловіком відома супермодель Сніжана Онопко. Вона зважилася подати на розлучення після 10 років побоїв і домашнього насильства.

Бізнесмен Микола Щур не тільки бив та ґвалтував Онопко протягом цих років, але і зраджував її з іншими. Манекенниця наважилася заявити, що Микола забрав у неї автомобіль, особисті речі й навіть коштовності. Крім того, зізналася, що не наважувалася народжувати від нього дітей.

Весілля року

Телеведучий і учасник дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін одружився з переможницею проєкту Дариною Квітковою. Їхнє весілля стало першим за всю історію проєкту. Відомо, що Микиті з Дариною довелося перенести свято на кілька місяців через пандемію коронавірусу й зіграти його в одному зі столичних ресторанів біля Дніпра.

Ще одним гучним весіллям стало одруження 54-річного співака Віктора Павліка і його 26-річної обраниці Катерини Реп'яхової. Цікаво, що Павлік почав зустрічатися з Катериною 2016 року, ще будучи в законних стосунках із Ларисою Павлік. Незабаром співак розлучився і в 2019 році освідчився Катерині. Одруження виконавця з його концертною директоркою відбулося 29 травня, але святкування їм довелося скасувати через смерть 21-річного сина музиканта Павла.

Володимир Остапчук та Христина Горняк

Розкішним і дуже емоційним стало весілля Володимира Остапчука та нотаріуски Христини. Перед одруженням майбутнє подружжя підхопило коронавірус, через що весілля довелося перенести. Тоді Володимир захворів на пневмонію, і період відновлення зайняв час. Однак, коли захід відбувся, то став одним із найбільш значущих подій 2020 року в українському шоу-бізнесі.

Володимир і Христина розписалися 15 жовтня в РАГСі без гостей, а церемонія пройшла в ресторані під Києвом, у селі Вишеньки. Молодята дали клятви одне одному під зоряним небом на білій сцені в оточенні живих квітів і безлічі свічок, а потім танцювали під пісні запрошеної Вєрки Сердючки.

Племінниця легендарної Софії Ротару, співачка Sonya Kay і хокеїст херсонського клубу "Дніпро" Олег Петров сказали одне одному "так" 7 червня. Вони планували цього дня влаштувати розкішне весілля, проте 25 березня помер тато Софії, тому святкування довелося скасувати.

Незважаючи на те, що судді проєкту "Танці з зірками" Григорію Чапкісу вже 90 років, це не завадило йому піти під вінець із жінкою, молодшою за нього на 52 роки. До того ж ім'я своєї новоспеченої дружини відомий хореограф досі не розкрив.

Співачка MamaRika вийшла заміж за телеведучого й капітана команди КВН "Одеські манси" Сергія Середу. Сергій освідчився Анастасії Кочетовій (справжнє ім'я співачки) ще на початку 2018 року, а церемонія відбулася в березні 2020 року на острові Панган у Таїланді.

Актриса і зірка "Жіночого кварталу" Аліна Гордієнко також зв'язала себе узами шлюбу. Знаменитість вийшла заміж 20 серпня за Романа Блажкевича, а весілля відсвяткувала в одному із закладів Києва на даху.

Антін Мухарський і Єлизавета Бєльська

Телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський офіційно оформив стосунки з коханою Єлизаветою Бельською, яка молодша за нього майже на 20 років. Вони познайомилися ще в 2011-му, але зустрічатися стали 2014 року, коли Антін почав планувати розлучення зі Сніжаною Єгоровою.

Молоді мами року

Бебі-бум 2020 року трапився в таких українських співачок, як Джамала, Alyosha та Світлана Тарабарова.

19 червня Джамала народила від свого чоловіка Бекіра Сулейманова другого хлопчика, якого назвали Селім-Гірай.

У вересні матір'ю вдруге стала Світлана Тарабарова. Вона народила дівчинку Марію.

Також мамою синочка Домініка стала хореографиня і зірка шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова.

А ось Alyosha і Тарас Тополя стали батьками вже втретє. Пара виховувала двох синів, коли народилася дочка. До речі, теж Марія.

Відкриття року

Співачка Надя Дорофєєва дивувала шанувальників у 2020 році не один раз. Так, спочатку вона заявила про розпад групи "Время и Стекло", а потім випустила перший сольний кліп "Gorit". Незважаючи на критику пісні через схожість із треком Аліни Гросу, Дорофєєва стала першою українською співачкою, яка очолила чарт Apple Music-2020. Також її кліп посів перше місце в трендах YouTube, набравши майже 7 мільйонів переглядів.

Також варто відзначити значну популярність нового реаліті-шоу "Холостячка", перший випуск якого вийшов на українські телеекрани у жовтні 2020 року. "Холостячка" є спін-офом чоловічої версії "Холостяк", ідея якого народилася в Америці. Так, за перші місяці свого існування шоу стало найбільш обговорюваним серед українців, про що свідчать рейтинги Google-запитів.

Скандали року

Після 17-хвилинного попурі на Софійській площі під назвою Пісенна історія України, під час якого артисти переспівали пісні одне одного, вибухнув справжній скандал. Після концерту представники музичних груп "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що їхні пісні використовували без дозволу. Порушення авторських прав під час святкування Дня Незалежності України змусило втрутитися Офіс президента України.

А ось однією з найскандальніших персон року стала телеведуча Сніжана Єгорова. У серпні вона відзначилася своєю заявою про те, що на Майдані в наметах робили аборти українкам, які нібито надавали інтимні послуги протестувальникам. Дещо пізніше Єгорова висловилася і про Україну. Телеведуча назвала країну "закритим проєктом", адже, за її словами, держави в народу не залишилося.

Зі свого боку зірка "Орла і решки" Регіна Тодоренко виявилася в центрі скандалу через своє висловлювання про домашнє насильство. Вона висловила припущення, що жінки самі винні в тому, що їх б'ють. За свої слова, на відміну від Єгорової, Тодоренко перепросила, однак її встигли зацькувати за віктімблеймінг (звинувачення жертви). Регіну відразу позбавили титулу "Жінка року", а також відмовилися від співпраці великі рекламодавці.

У 2020 році також почалися судові розбірки репера Серьоги і його колишньої цивільної дружини Поліни Ололо. Їхній сімейний скандал викликав справжній резонанс – Поліна публічно оголосила, що колишній чоловік відібрав у неї синів Марка і Платона і не дає з ними бачитися. За її словами, Серьога схильний жорстоко карати дітей і залишати вдома самих на довгий час.

"Я вже рік не бачила своїх дітей. Не знаю, де вони. Мої діти ходять гуляти зі сторонньою людиною, не з батьком. Я ніяких помилок не скоювала, щоб він мав право забрати в мене дітей. Я дуже любила Серьогу. Мені важливо було, що він був поруч зі мною. У нього було багато гастролей. Після народження сина ми стали жити разом", – розповіла Поліна Ололо в російській програмі "Зірки зійшлися".

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