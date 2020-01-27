Скандальні "Кролики" здивували постарілим виглядом на ТБ

Артисти гумористичного дуету "Кролики" Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко, чиї концерти скасували в Україні, здивували своїм зовнішнім виглядом.

Артисти з'явилися в інтерв'ю для YouTube-каналу "112 Україна".

Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко ashatro.com

Так, можна помітити, що артисти сильно постаріли і змарніли. Крім того, вони обидва набрали вагу.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Також Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко прокоментували новину про свої виступи в Криму. Гумористи заявили, що вони не відвідували Крим з 2013 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Данилець і Мойсеєнко прокоментували обрання на пост президента України Володимира Зеленського. Вони зазначили, що новина стала для них несподіванкою, але за нього відчувають гордість.

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