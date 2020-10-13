Скандальна світська левиця Олена Лоран народила третю дитину

Скандальна тележурналістка та світська левиця Олена Лоран народила сина, якого назвали Адам.

Малюк з'явився на світ 12 жовтня. Цією радісною новиною київська тусовщиця поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото та відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як відомо, це не перша дитина ведучої. Також у Лоран підростають однорічний син Лев і 3-річна донька Габріелла.

Хлопчик народився вагою 3600 кг і зростом 59 см. Про всі подробиці новоспечена мама пообіцяла розповісти пізніше:

"Обов'язково напишу потім про ці пологи. Цього разу все було чарівно та цікаво. Все склалося просто одним пазлом, включаючи фотографа в пологовому при екстреному КР", – написала Лоран.

Нагадаємо, відома тележурналістка одружена з бізнесменом Артуром. Світська красуня активно ділиться фотографіями з коханим в соцмережах, але детально про нього не розповідає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Лоран розповіла про те, що насправді пов'язує її зі скандальним телеведучим каналу ТЕТ Олексієм Дурнєвим.