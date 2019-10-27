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27 жовтня • оновлено в 22:38
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Скандальна MARUV повернулася на "Танці з зірками": фото

2.2т Читати матеріал російською

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) повернулася на проект "Танці з зірками". Артистка стала ведучою балкона.

Так, Корсун зустрічає учасників шоу після їх виступів. Артистка з'явилася перед шанувальниками в традиційному для себе образі - відвертому костюмі. Крім того, дівчина тримала в руках змію.

MARUV раптово повернулася на 'Танці з зірками'
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MARUV раптово повернулася на 'Танці з зірками'

Нагадаємо, MARUV покинула шоу в п'ятому ефірі. Співачка отримала найменшу кількість балів. У мережі негативно відреагували на виступ співачки і визнали її танець занадто вульгарним.

Раніше, MARUV виступила проти введення нових правил Нацвідбору на Євробачення в Україні. Артистка прокоментувала пункт про заборону брати участь у конкурсі тим, хто виступав в РФ, заявивши, що "це погано для розвитку музики і в цілому для творчої особистості".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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MARUV
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Марувв лучшая певица Украины! Ее песни звучат с каждого блютус-утюга
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